Tíz hónap vagy hat hét? Ellentmondó hírek a szegedi irányító sérüléséről

Keresztszalag-szakadást szenvedett Janus Smárason, így várhatóan a Pick Szeged kézilabdázója ebben a szezonban már nem léphet pályára – írta a Handkastid.net szakportálra hivatkozva az MTI. A SzegedMA szúrta ki, hogy izlandi portál délután újabb hírt adott ki, ebben már jóval kedvezőbb diagnózisról számolt be.

Smárason kiesése komoly veszteséget jelentene a Szegednek és a magyarok vb-ellenfelének, Izlandnak is Fotó: MTI

Smárason hosszú kiesése két csapatot is nehéz helyzetbe hozna

A Tatabánya elleni, 34–30-ra elveszített rangadó 53. percében sérült meg az irányító, egy ártalmatlan szituáció után. Bár saját lábán hagyta el a pályát, dühében még a kispadba is beleütött.

A klub hivatalos közleményt eddig nem adott ki, de a Handkastid hétfőn, délelőtt még súlyos keresztszalag-sérülésről írt. Az izlandi szakportál ugyanazon a napon délután már arról számolt be, hogy hivatalos forrásból úgy értesült, Smárason három–hat hétre eshet ki a csapatból.

A játékos hiánya érzékeny veszteség lenne mind a Szeged, mind az izlandi válogatott számára, amely a januári világbajnokságon éppen a magyar csapattal kerül egy csoportba. Smárason jó formában kezdte a szezont: három Bajnokok Ligája-mérkőzésen 12 gólt szerzett, a PSG ellen pedig hét találatával kulcsembernek bizonyult. Sajtóhírek szerint a szezon végén a Barcelona lehet a következő állomása.