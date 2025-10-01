  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Tíz hónap vagy hat hét? Ellentmondó hírek a szegedi irányító sérüléséről
kézilabdaOTP Bank-Pick SzegedSmárason

Tíz hónap vagy hat hét? Ellentmondó hírek a szegedi irányító sérüléséről

Janus Smárason a Tatabánya elleni mérkőzésen sérült meg, első hírek szerint keresztszalag-szakadást szenvedett – írta egy izlandi szakportál. Később ugyanez a portál pontosított: megbízható forrásokra hivatkozva lényegesen kedvezőbb hírről számolt be. A Pick Szeged hivatalos diagnózist egyelőre nem közölt Smárason állapotáról.

2025. 10. 01. 6:04
Klubja egyelőre nem adott hivatalos információt az izlandi irányító sérüléséről
Klubja egyelőre nem adott hivatalos információt az izlandi irányító sérüléséről Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Keresztszalag-szakadást szenvedett Janus Smárason, így várhatóan a Pick Szeged kézilabdázója ebben a szezonban már nem léphet pályára – írta a Handkastid.net szakportálra hivatkozva az MTI. A SzegedMA szúrta ki, hogy izlandi portál délután újabb hírt adott ki, ebben már jóval kedvezőbb diagnózisról számolt be.

Smárason kiesése komoly veszteséget jelentene a Szegednek és a magyarok vb-ellenfelének, Izlandnak is
Smárason kiesése komoly veszteséget jelentene a Szegednek és a magyarok vb-ellenfelének, Izlandnak is Fotó: MTI

Smárason hosszú kiesése két csapatot is nehéz helyzetbe hozna

A Tatabánya elleni, 34–30-ra elveszített rangadó 53. percében sérült meg az irányító, egy ártalmatlan szituáció után. Bár saját lábán hagyta el a pályát, dühében még a kispadba is beleütött. 

A klub hivatalos közleményt eddig nem adott ki, de a Handkastid hétfőn, délelőtt még súlyos keresztszalag-sérülésről írt. Az izlandi szakportál ugyanazon a napon délután már arról számolt be, hogy hivatalos forrásból úgy értesült, Smárason három–hat hétre eshet ki a csapatból.

A játékos hiánya érzékeny veszteség lenne mind a Szeged, mind az izlandi válogatott számára, amely a januári világbajnokságon éppen a magyar csapattal kerül egy csoportba. Smárason jó formában kezdte a szezont: három Bajnokok Ligája-mérkőzésen 12 gólt szerzett, a PSG ellen pedig hét találatával kulcsembernek bizonyult. Sajtóhírek szerint a szezon végén a Barcelona lehet a következő állomása.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.