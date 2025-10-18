szaúdi focial-NasszrCristiano RonaldoJoao Félix

Cristiano Ronaldo kihagyott 11-ese után a bombáját a meze bánta + videó

A szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában az éllovas al-Nasszr 5-1-re legyőzte a vendég al-Fateh csapatát. A hazaiaknál Joao Félix mesterhármast szerzett, Cristiano Ronaldo pedig egy percen belül kihagyott egy tizenegyest, majd rúgott egy bombagólt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 21:55
A magyar válogatott elleni duplája után ismét főszereplő volt a portugál Cristiano Ronaldo (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)
A magyar válogatott ellen kedden két gólt szerzett Portugália színeiben Cristiano Ronaldo, aki a 2-2-vel zárult vb-selejtező után visszatért Szaúd-Arábiába. A négy forduló után százszázalékos al-Nasszr együttesében ezúttal is kezdett a 40 éves futballista, de helyette honfitársa, Joao Félix szerezte meg a vezetést a hazaiaknak. A rijádiaknak a folytatás kevésbé alakult jól, hiszen Marcelo Brozovic megsérült, majd az al-Fateh kiegyenlített.

Cristiano Ronaldo a portugál válogatott után az al-Nasszr színeiben is gólt lőtt
Cristiano Ronaldo a portugál válogatott után az al-Nasszr színeiben is gólt lőtt (Fotó: Anadolu/Mohammed Saad)

Cristiano Ronaldo: kihagyott tizenegyes, majd bombagól

Az 59. percben Cristiano Ronaldo az írek elleni vb-selejtezőhöz hasonlóan kihagyott egy büntetőt, ám egy perccel később már nem tudott védeni a vendégek kapusa: a portugál játékos a tizenhatos sarkánál befelé tolta a labdát, majd kilőtte a bal felsőt. Örömében aztán magáról letépte és eldobta a mezét, így egy sárga lapot is begyűjtött.

A mérkőzést végigjátszó Ronaldo később egy gólpasszt is adott Joao Félixnek, majd Kingsley Coman és a mesterhármasig jutó Félix állította be az 5-1-es végeredményt Szappanos Péter korábbi klubja ellen. Az al-Nasszr tehát nagy különbséggel győzött, így megőrizte hibátlan mérlegét a szaúdi bajnokságban.

 

