Ilyennek látta Orbán Viktor az új argentin elnök beiktatását + fotó

Beiktatták hivatalába Javier Milei jobboldali argentin elnököt, a Buenos Aires-i törvényhozásban megrendezett ünnepségen Alberto Fernández leköszönő államfő feltette utódjára az elnöki vállszalagot. Beiktatási beszédében az 53 éves politikus drasztikus gazdasági átalakításról beszélt. Úgy fogalmazott, nincs alternatívája egy költségvetési sokkterápiának. A ceremóniára Orbán Viktor kormányfő is hivatalos volt, az ünnepséget megelőzően több kétoldalú tárgyalásra is sor került Argentínában. A miniszterelnök egy fotógalériát is megosztott a közösségi oldalán a tegnapi napról.