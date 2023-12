Porrá alázta Putyint és III. Károlyt is, kiderült, hogy ki lett az év embere

Taylor Swift novemberben a Grammy-átadón is rekordot döntött, ugyanis hetedszerre jelölték az egyik dalát az év legjobbjának. A gálán Swift több más díjat is begyűjtött, tevékenységét pedig egyetemi kurzusokon is taglalják a Harvardon, a Stanfordon vagy a Berkeley-n. Az már csak hab a tortán, hogy az énekesnő az idén a dollármilliárdosok körébe is belépett.