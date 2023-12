Ukrajnáról és a kárpátaljai magyarságról is beszélt Orbán Viktor + videó

Gyakorlat nélkül semmit sem érnek a kisebbségvédelmi szabályok

A kárpátaljai magyarok helyzete folyamatosan napirenden van a nemzetközi politikában, Orbán Viktor beszédéből sem maradhatott el. A miniszterelnök rámutatott: semmit nem érnek a szabályok, ha nem szilárdul meg az ahhoz tartozó gyakorlat. Kiemelte, a magyar kormány is tanulmányozza az ukrajnai kisebbségvédelmi törvényt.

A kormány egyébként azt javasolja, hogy a 2015-ben elvett törvényt, ami jó volt a magyaroknak is, újra helyezzék hatályba, „és újra kisüt a nap Kárpátalján, ha Donyeckben nem is”.

A felvidéki magyar politikáról a miniszterelnök elmondta, hogy a szlovákiai magyarság rendkívül erős közösség, amelynek számos nagyméretű és jól működő intézménye van. Orbán Viktor szerint eddig egy dolgot nem tud a közösség megoldani hosszú idők óta, hogy ezt az erejét a politikai képviseletben is megmutassa, ám ezt nekik kell megoldaniuk. Ezért a magyar kormány semmilyen lépést nem fog tenni, ami nem a felvidéki magyarságtól indul ki. A miniszterelnök röviden kitért a székelyudvarhelyi tragédiára is. Ismertette, Semjén Zsoltot bízta meg a kormány, hogy adjon meg minden segítséget. A miniszterelnök-helyettes remélhetőleg hamarosan a részletekről is be fog tudni számolni.

A parlamenti képviselőkön múlik Svédország NATO-tagságának támogatása

A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról érdeklődött, hogy miért nem támogatja Magyarország Svédország csatlakozását, valamint hogy mit ért Orbán Viktor az alatt, hogy Ukrajna olyan messze van az uniós csatlakozástól, mint Makó Jeruzsálemtől. A magyar kormányfő elmagyarázta, hogy Makó egy magyar város, de egy keresztes lovagot is így hívtak, aki nem jutott el annak idején Jeruzsálembe. A miniszterelnök azt mondta, erre utalt, de szerinte azon kellene gondolkodni, hogyan tudjuk „szegény Makó lovagot” közelebb hozni Jeruzsálemhez. Nem tartja reálisnak az ukrán uniós tagságot, de szerinte szükség lenne reális javaslatra.