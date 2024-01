A franciák elsöprő többsége támogatja a gazdák tüntetését

A gazdák mellett legnagyobb arányban a Marine Le Pen-féle, jobboldali Nemzeti Tömörülés párt támogatói állnak ki (88%), őket követik a Szocialista Párt (85%) és a zöldek (84%) szavazói, de Macron pártjának 10 támogatója közül is 7-en (69%) egyetértenek a gazdákkal.

❗️Les agriculteurs de toute la Pologne se joignent aux manifestations paneuropéennes pic.twitter.com/FG7919odYy — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) January 26, 2024

A közvélemény-kutatás arra is rávilágít, hogy szinte egyöntetű a támogatottsága a gazdák követeléseinek, akik egyebek mellett a normák és az alacsony bérek miatt emelték fel hangjukat. A megkérdezett franciák 92 százaléka mondta, hogy megérti a „gazdák követeléseit”, és a megkérdezettek 70 százaléka helyesli az ország különböző útjain és autópályáin kialakított blokádokat. A franciák többsége (70%) ellenzett minden olyan rendőri beavatkozást is, amelynek célja a gazdák eltávolítása az ország útjairól.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Németország, Románia és Olaszország mellett már Franciaországban is napok óta tüntetnek a gazdák az adóemelések és a környezetvédelmi normák ellen, és péntekre is több blokádot terveznek.

Agriculteurs en colère. Circulation dans le sud-Isère : à quoi faut-il s'attendre ce jeudi soir https://t.co/oFcxD94yFs — Le Dauphiné Libéré #dauphinelibere (@ledauphine) January 25, 2024

A mezőgazdasági miniszter szerint jelenleg a legégetőbb kérdések között szerepelnek az ipari termelőkkel és a nagy üzletláncokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások annak érdekében, hogy a termelőket jobban megfizessék, a „számos ágazatot érintő válságok”, valamint az adminisztrációs feladatok egyszerűsítésére irányuló kérelmek.

A tüntető gazdák ezen kívül követelik, hogy ne legyen több tilalom a növényvédő szerekre, a traktorok üzemanyagárának emelését állítsák le, valamint a természeti katasztrófákat követően gyorsabb legyen a kártalanítás.

