Húszik buktatták le a szankciókat megkerülő, képmutató Nyugatot

Az eset tanulságairól Tóth Máté energiajogászt, a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagját kérdeztük.

– Mennyire számít kirívónak a szankciósértés, amelyre a húszik támadása miatt fény derült?

– Igazából azért nincs ebben semmi meglepő, mert hogy ezt minden szakértő nagyon régóta mondja, tudja, mert a számokból abszolút az jön ki, hogy átrakodott, más zászló alatt közlekedő, illetve kevert olaj mozog Európába. Ennek a gyakorlata már akkor elindult, amikor még életbe sem lépett az európai uniós szankció tengeri szállításokra.

Már akkor tudtuk, hogy ilyenek vannak, és azt is tudtuk, hogy mind Primoszk, mind Novorosszijszk kikötőjében, az Európába irányuló tengeri szállítás két korábbi nagy gócpontjában, megjelentek olyan balti országok, illetve görög zászlós hajók, amelyek fedélzetén az olaj úgy volt például litván, hogy összekeverték az 51 százalék litván olajat a 49 százalék orosszal. Tehát ilyen trükközések mentek már két évvel ezelőtt is, és ezek a trendek csak felerősödtek azután, hogy az olaj szankciók életbe léptek.

Az, hogy most ez a hajó lebukott, csak annyit jelent, hogy összeérnek a szálak, ahogy a háború gazdasági hatásai is mindannyiunkon csattannak. Az élet tréfája, hogy így lepleződött le a kerülőúton, görög hajón átrakodva érkező orosz olaj. Nem sok mindenért lehetünk hálásak a húsziknak, de ezért talán igen.

– A hajózási társaságokon túl milyen egyéb változásokat okoztak a szankciók az iparágban?

– Az is nagyon tanulságos, hogy milyen átrendeződés van például a biztosítási piacon. Azok a nyugat-európai biztosítótársaságok, akik korábban ezeket a tengeri szállításokat biztosították, látszólag eltűntek. Helyettük feltűntek Svájcban vagy Szaúd-Arabiában bejegyzett, gyanúsan ugyanolyan nevű biztosító cégek, amelyek nyilván a korábbiak leányvállalatai, csak más székhelyen. Ezek már jogi értelemben önálló jogi személyként, tiszta pedigrével, ugyanúgy biztosítják ezeket az átfejtett olajat szállító hajókat.

Ez nem is szabad, hogy bárkit meglepjen, csak lehullt a lepel a nyilvánvalóról. Bizony ez az átpakolás, átcímkézés tömegesen folyik. Ez pontosan mutatja, hogy a szankciók nem tudnak működni, hiszen Európa nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy az orosz olaj ne találjon ide. Egyszerűen gazdasági törvényszerűség, hogy görög hajókon jön Európába az orosz olaj.

– Ha ez így van, akkor miért nem lép fel Brüsszel Görögország ellen?

– Ez a húszi támadás nem csak magát a szállítást leplezi le, hanem azt az álságos brüsszeli politikát is, ahol a már megszokott módon kettős mérce van a tagállamok magatartásával szemben minden téren, hiszen teljes mértékben a politikai, ideológiai prioritások határozzák meg azt, hogy amit az egyik államnak szabad, azt a másiknak nem. Ugyanezt láttuk az oktatás és az alapítványi egyetemek kapcsán, amikor Magyarországot pellengérre állították azért, ami például Németországban rendben van. Azon sem lepődtünk meg, hogy nagyon sokáig az uniós forrásvisszatartás tekintetében mindenféle jogtechnikai apróságra, ügyészségre, közbeszerzésekre, ilyenekre mutogattak és nem mondták ki, hogy a valódi ok a gyerekvédelmi törvény. Most már ugye ki is mondják, tehát itt is el kellett telnie egy évnek, hogy kibújjon a szög a zsákból, hogy ezért nem kapja meg Magyarország a forrásokat.

Itt is ugyanerről van szó. Görögország valamiért nem fekete bárány, holott Brüsszelben eddig is tökéletesen tudták, hogy mit csinálnak a görög hajók. Nem állították őket pellengérre, de mondok egy másik példát. A cseppolyós földgázt be lehet hozni Oroszországból, arra nincs szankció, csak ársapka. Ennek ellenére azt is rossz néven veszi Brüsszel. Magyarország nagyon sokszor kap körmöst azért, hogy mi miért kereskedünk az oroszokkal. Nem tudom, hány ilyen elmarasztaló elemzést hallottam, hogy Magyarországnak már sokkal nagyobb arányban le kellett volna válni az orosz gázról. Ehhez képest 2023-ban az orosz cseppfolyós földgáz legnagyobb vásárlója Kína volt, de rögtön utána Spanyolország és Hollandia következett, mégsem halljuk, hogy őket például az Európai Bizottság elmarasztalná.

– Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a jelenségből?

– Pontosan ugyanez a kettős mérce látszik most is, ami nagyon politikai és ideológia vezérelt, és nem a tények alapján osztályoznak magatartásokat vagy minősítenek. Jogászként mindig feljajdulok, amikor Magyarországot jogállamisági kritikával illetik abból a Brüsszelből, ahol a jogállamiságot az Európai Unió egésze tekintetében, a brüsszeli bürokrácia működése tekintetében sokszor nyomokban sem lehet tetten érni.

– Görögországon kívül kik játszanak még szerepet az orosz olaj Európába juttatásában?

– Malajzia lett az egyik nagy tranzitország, ahonnan a saját termelésének a többszöröse mozog Európa felé. Ez valójában orosz olaj, ami viszont maláj olajként érkezik Európába, pont azon a térségen keresztül, ahol most a támadás történt.