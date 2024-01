Orbán Viktor: Brüsszel évek óta ideológiai háborút vív Magyarország ellen

Arra a kérdésre, hogy a másik 26 tagállam véleménye szerint az évente jóváhagyott éves terv nem tenné lehetővé Ukrajnának, hogy négy évre tervezze kiadásait a magyar miniszterelnök így válaszolt:

Ez egy olyan érv, amelyet komolyan kell venni, de nem fogadom el.

„Először is, nem tudjuk, mi lesz a következő három-négy hónapban Ukrajnában. Hát még négy év múlva… Másodszor, senki sem tudja, hogy az amerikaiak részt vesznek-e a játékban, akár most, akár a novemberi amerikai választások után. Harmadszor, ki végezte el az összeadást, ki számolt? Miért pont ötvenmilliárd euró? Nem tudjuk pontosan, hogy ez az összeg minek felel meg”, tette hozzá.

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfő támogatja-e a magyar javaslatot, elismerte: „Nem, egyedül vagyunk. Számunkra ez elvi kérdés, de a többi 26 ország hatalmi kérdést csinál belőle. Sajnos ez egy nehéz helyzet.”

A magyar kormányfő szerint demokrataként nem tekinthet el attól az állásponttól, hogy öt hónap múlva választások lesznek Európában. „Teljesen figyelmen kívül hagynánk az európaiak véleményét. Mintha nem lenne jelentősége az emberek véleményének, bármi legyen is a júniusi európai parlamenti választás eredménye. Ha Európa jogállamiságon alapuló demokratikus közösségként kíván viselkedni, egyszerűen nem hozhatunk ilyen döntést” – fogalmazott a miniszterelnök.

Megértem az ukránokat. Szeretnék egy hatalmas összeg garanciáját a lehető leghosszabb ideig. Értem, de ez nem európai érdek. Európában másként kell viselkednünk. Ennyi pénzre az európaiaknak is szükségük van.

A békének van neve, Donald Trump

Az amerikai választásokra vonatkozó kérdésre válaszolva Orbán Viktor kiemelte: „Világosan megmondtam, hogy Donald Trumpra szükségünk van Európában. Mert amikor Trump azt mondja, hogy »Tedd újra naggyá Amerikát«, az legitimál minket abban, hogy »Tedd újra naggyá Európát«”. A miniszterelnök az interjúban úgy fogalmazott, hogy Trump az Egyesült Államok egyik legsikeresebb külpolitikát folytató elnöke volt.

Egyetlen háborút sem indított el. Az Ábrahám-megállapodások volt az egyetlen komoly esély arra, hogy békét, egyensúlyt és elfogadható életformát teremtsünk a nagyon nehéz közel-keleti régióban. Személyes meggyőződésem továbbra is az, hogy ha 2022 februárjában az amerikai elnököt Donald Trumpnak hívták volna, már nem lenne háború Európában.

„Ma nem látok rajta kívül senkit sem Európában, sem Amerikában, aki elég erős vezető lenne ahhoz, hogy megállítsa a háborút.”

Brüsszel ideológiai háborút vív Magyarország ellen

A magyar miniszterelnök rámutatott arra tényre is, hogy az Európai Bizottság három hónappal ezelőtt egyértelműen kijelentette, hogy a magyar közbeszerzésekre vonatkozó szabályozással nincs semmilyen probléma. „A bizottság azt is kimondta, hogy a magyarországi igazságszolgáltatás is rendben van”, tette hozzá.

De mivel a bizottságot politikai szándék vezérli, mert ideológiai háborút folytat Magyarország ellen, Von der Leyen elnöknek új sérelmeket kell kreálnia Magyarország megtámadására és zsarolására. Az új sérelem pedig a migrációra és a genderre vonatkozik.

Nyilvánvaló tehát, hogy nem a jogállamiság az igazi érv Magyarország ellen, hangsúlyozta Orbán Viktor hozzátéve, az zsarolási kísérlet, amely azt mondja: ha Magyarország nem adja oda az ötvenmilliárd eurót Ukrajnának, akkor megfosztjuk a tanácsi szavazati jogától.

Ez egyértelműen tisztességtelen magatartás, mert egy ország jogának megvonásáról csak akkor lehet szavazni, ha probléma van a jogállamisággal. Szeretjük, ha emberként és országként tisztelnek bennünket, amit méltánytalanul megtagadnak Magyarországtól. Ennek ellenére továbbra is úgy gondolom, hogy az európai egység fontos.

Fontos, hogy az európaiak megértsék, hogy a tagállamok, ha nem értenek egyet olyan kérdésekben, mint a háború, a migráció, a gender, azonnal imperialista reakciót tapasztalnak Brüsszelből, és a zsarolás egy formájának vetik őket alá – mutatott rá az interjúban a magyar miniszterelnök.