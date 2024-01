Több szálon is kapcsolódik a Soros-hálózathoz a lengyel köztévé új vezetése

Sygut a köztévétől való távozását követően korábban több mint két évig főszerkesztője volt a szintén a ZPR Médiacsoporthoz tartozó Nowa TV-nek, amely 2016 őszétől kezdett műsorokat sugározni. Sygut ekkoriban a 24 óra című híradó felelős szerkesztője is volt. 2018 végén aztán a 24 óra szinte teljes csapata távozott a Nowa TV csatornától, de a felelős szerkesztő természetesen puha talajon landolt.

2019-től Sygut a varsói és az agglomerációs buszjáratokat üzemeltető közlekedési vállalatnál dolgozott, melynek tulajdonosa a Rafał Trzaskowski által irányított varsói önkormányzat. A balliberális Trzaskowski régi Soros-szövetséges, többek között az OSF által pénzelt New Pact of Europe projekten, az ECFR nevű szervezeten és a Báthory Intézeten keresztül. Mindemellett Soros embere segítette a balliberális, Tusk-párti Trzaskowski kampányát a 2018-as helyhatósági választásokon is.

Ilyen előzményeket követően érkezett vissza Sygut a köztévébe 2023 végén. Érdemes megjegyezni, hogy a kinevezésével szinte egy időben jelentették be azt is, hogy az a Marek Czyz is visszatér a TVP képernyőjére, akinek karrierje több helyen is összefonódik Sygut életútjával. Hozzá hasonlóan ugyanis szintén 2011-től 2016-ig dolgozott a lengyel köztévénél, majd 2016 és 2018 között is együtt voltak Nowa TV alkalmazásában. Éppen Czyz volt annak a 24 óra című hírműsornak a vezetője, amelynek a felelős szerkesztője Sygut volt. A Nowa TV teljes szerkesztőségének felmondása után átmenetileg különváltak útjaik. Czyz aztán nemrég végül a Soros György által évekkel korábban megvásárolt Radio Zet hírigazgatói posztját hagyta ott Sygut felkérésére azért, hogy újra csatlakozhasson a köztévéhez.