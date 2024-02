Brüsszel háborús lázban ég

Orbán Balázs arra is kitért, hogy az első év végén is újra kell tárgyalni az Ukrajnának járó támogatások kérdését, a második év végén pedig az egészet át kell gondolni a következő időszakra vonatkozó uniós költségvetéssel összefüggésben. A Magyarországnak járó uniós források maradnak a magyaroknál, és azt is garantálta az Európai Tanács, hogy az azokhoz való hozzájutás rendjéről tisztességes eljárás keretében kell tárgyalni a Bizottsággal.

A háborúpárti Brüsszel megállításához az európai emberekre is szükség lesz, ezért az európai parlamenti választáson közösen kell változást elérnünk

– összegzett Orbán Balázs.

Borítókép: Klaus Johannis román államfő, Olaf Scholz német kancellár, Antonio Costa portugál miniszterelnök és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke beszélget az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek rendkívüli csúcstalálkozójának kezdetén Brüsszelben 2024. február 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)