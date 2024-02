Több tízezer résztvevőt várnak az olasz gazdák Rómába

Nem csillapodnak a feszültségek Olaszországban, a héten is folytatódnak a tüntetések – jelentették be az olasz gazdák. Hiába tett ígéretet a Giorgia Meloni vezette kormány, hogy jelentős adócsökkentéssel siet a szektor megsegítésére, a gazdák továbbra is Róma határában maradnak.

Azt tervezik, hogy a héten bevonulnak a történelmi belvárosba egy nagyszabású megmozduláson, tizenöt jármű kíséretében. A Róma központjában található Circus Maximusban tervezik az országos megmozdulást február 15-én, húszezer résztvevőre számítanak.