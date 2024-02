Újabb hatáskört központosítana az EU

Ezt a javaslatot mintegy tíz tagállam, köztük Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország is támogatja. Az ötlet EU-tisztviselők szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök tetszését is elnyerte, olyannyira, hogy ha a júniusi EP-választások után újra bizalmat kap, valószínűleg fel is kerül az új Európai Bizottság napirendjére.