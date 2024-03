Amerikai elnökválasztás: „Ez nem ugyanaz a választás lesz, mint 2020-ban”

– Mik lesznek az idei választás fő témái? Mi érdekli a választókat?

– Ahogy az amerikai választásokon általában, szinte kizárólag a hazai kérdések. Leginkább a gazdaság, és főképp az infláció, mert ez mindenkit érint, az élet minden területén. Érezhető az élelmiszerárakban és a lakhatási költségekben, ezek pedig mindenkit érintenek.

A Biden-kormány próbálja azt kommunikálni, hogy az infláció csökkent, de az emberek nem ezt érzik.

A másik nagy téma a migráció. Ez most már nem pártfüggő, már nem csak a republikánusok aggódnak miatta, hanem a demokraták számára is egyre fontosabb. Kezdjük azt tapasztalni, hogy egyesek, akik elméletben bevándorláspártiak voltak, kezdik azt gondolni, hogy ez nem is olyan praktikus és nem is olyan hasznos. A republikánusok pedig igyekeznek is a témát napirenden tartani.

– És mi a helyzet Ukrajna és Izrael kérdésével?

– Nincsenek a lista élén. Mivel az amerikaiak nem közvetlenül érintettek ebben a két háborúban, nem határozzák meg a választást, de néhány területen lehet fontos szerepük. Például a zsidók nagyobb arányban támogathatják Donald Trumpot, pedig korábban inkább a demokraták felé húztak.

A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök beszél támogatóihoz 2024. március 9-én. Fotó: Erik S. Lesser / MTI/EPA

– Hogyan befolyásolhatja a választásokat a mesterséges intelligencia és a nagy technológiai vállalatok tevékenysége?

– A félretájékoztatás mindig is velünk volt, már a görög demokrácia kora óta. Ez csak egy új formája. És bár erőteljes eszköz, azt hiszem, kisebb a meggyőző ereje, mint azt az emberek gondolják. Az emberek kialakítják a saját információs buborékjukat, amelyben még a téves információk is meglévő nézeteiket támasztják alá. A bizonytalanok a választóknak csak nagyon kis részét teszik ki, a többség már döntött a saját mély meggyőződései alapján.

– Mit tart fontosnak kiemelni az idei elnökválasztás kapcsán?

– Látszólag ez ugyanaz a választás lesz, mint 2020-ban. Ugyanazok a jelöltek, illetve Donald Trumpnak más alelnökjelöltje lesz. De a választás dinamikája teljesen más

Ezúttal Joe Biden képviseli a fennálló rendet, és Donald Trump jön kívülállóként, ő pedig ebben sokkal jobb.

Ő tényleg egy kívülálló, ezért az előző választáson, regnáló elnökként nehezebb dolga volt. Most mindkét jelölt sokkal inkább a természetes közegében mozog.

– Ha kampánytanácsadó lenne, mit tanácsolna nekik?

– Azt hiszem, mindketten azt fogják csinálni, amiben jók. Joe Biden amolyan átlagember, aki munkásosztálybeli közegből jött. Ha kampánytanácsadóként gondolkodom, azt hiszem, neki nem az elnökség előnyeit kellene kihasználni, hanem azt, hogy egy barátságos fickó. Ami Donald Trumpot illeti, azt hiszem, ő egyszerűen Donald Trump lesz. Nem hiszem, hogy valaha is hallgatott volna a kampánytanácsadókra. Csak annyit mondanék neki, hogy tartson minél több nagy kampányeseményt a csatatér államokban és koncentráljon arra, hogy legyen programja. Vannak nagyon eltökélt követői, de ezzel tágíthatná a támogatói bázisát.