Elfogadta a spanyol kongresszus az amnesztiatörvényt

Abszolút többséggel, 178 igen és 172 nem szavazat mellett, elfogadta a spanyol kongresszus a katalán amnesztiatörvényt. A szocialista párt összes szövetségese, köztük a katalán republikánusok (ERC) és az intézkedéseket januárban még megvétózó Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) is igennel voksolt a kibővített törvényre, ami így folytathatja parlamenti útját a végső elfogadás felé.

ÚLTIMA HORA 🔴

El Congreso aprueba la ley de amnistía con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria.

▪ Votos a favor: 178

▪ Votos en contra: 172

▪ Abstenciones: 0https://t.co/g6QGMBMdKJ pic.twitter.com/ygJBhJ5DyM — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 14, 2024

Az amnesztiatörvényt, amely 2011 novemberéig visszamenőleg felmenti az összes függetlenségi mozgalomban résztvevő szeparatista politikust, Pedro Sánchez szocialista (PSOE) kormányfő ígérte meg a katalánoknak tavaly ősszel, mert csak az ő segítségükkel tudta megtartani a miniszterelnöki széket.

Az új jogszabályokról január végén szavaztak először, akkor azonban a Junts nemmel voksolt csak azért, hogy még több kedvezményt tudjon kicsikarni a szocialista pártból.

Fő céljuk az volt, hogy az ő színükben Katalóniát korábban irányító és a régió függetlenségét 2017-ben egyoldalúan és alkotmányellenesen kikiáltó Carles Puigdemont hazatérését bebiztosítsák.

A politikus ugyanis azóta Belgiumban bujkál a hatóságok elől. Az amnesztiatörvény első verziója szerint bár a függetlenségi mozgalomban vállalt szerepéért megkegyelmeztek volna neki, egy bíró vizsgálatot indított ellene terrorcselekmény elkövetése miatt is, ezt viszont már nem úszta volna meg. Az új amnesztiatörvénybe így végül kedvezményezettként kerültek be azok a személyek is, akik a spanyol btk-t háttérbe szorítva, helyette a nemzetközi és európai jogszabályokat figyelembe véve nem súlyos terrorcselekményeket követtek el. Ez azt jelenti, hogy Puigdemont rövidesen visszatérhet Spanyolországba anélkül, hogy tartania kellene attól, hogy börtönbe zárják.