Hasítanak a török sorozatok, a világ harmadik legnagyobb TV-s exportőre lett az ország

Egy adatszolgáltató cég legfrissebb adatai mentén kiderült, hogy a forgatókönyv alapú török televíziós műsorok maguk mögé parancsolták versenytársaikat (például Dél-Koreát) és a harmadik helyen zárják a világranglistát az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság után.

A török TRT Worldnek Murat Pay rendező azt nyilatkozta, hogy a sorozatok sikere abban rejlik, ahogy a nézők saját világával tudnak rezonálni, többek között a szerelem különböző árnyalatainak, a gyűlölet, a féltékenység bemutatásával.

A rendező szerint a török sorozatok az érzelmek viharos tengerébe sodornak bennünket. Hozzátette, hogy a brit és amerikai produkciók ezzel szemben inkább az izgalomfokozás és az akció élményével kívánja megfogni a nézőket.

De a török sorozatok kapcsán gyakran felmerül az a kérdés is, hogy mennyire szolgálnak politikai célokat. A legismertebb török sorozatok az Oszmán Birodalom idején játszódnak, híres szultánjaik udvaraiban játszódnak. A The Economist egy cikke külön kiemeli ezt a jelenséget.

A drámák hozzájárultak Törökország imázsának javításához, különösen az egykori oszmán területeken

– írják egy cikkükben.

A Parrot Analytics statisztikáira hivatkozva azt is közölte a brit hetilap, hogy tavaly az új török műsorok három legnagyobb importőre Spanyolország, Szaúd-Arábia és Egyiptom volt. Az Isztambuli Kereskedelmi Kamara becslésére hivatkozva közölték, hogy a török televíziós export 2022-ben 600 millió dolláros bevételt hozott. Ennek bizonyára az is megalapozott, hogy sokan ragadtak a TV képernyők elé a Covid járvány idején, amikor is globálisan a negyedik legnézettebb sorozat egy török sorozat lett.

