Marad-e a közös rotációs kormányzás Bulgáriában?

A neoliberálisok továbbá a reformok folytatása címén szeretnék még maguknak megkaparintani a parlament elnöki, főügyészi, a titkosszolgálatok vezetői, a versenyhivatal elnöki tisztségét is. Boriszov Bukarestből üzente meg, amennyiben a PP nem fogadja el a GERB koalíciós szerződés ajánlatát, rotáció helyett új előre hozott parlamenti választásokra kell felkészülni. Kiril Petkovék mindent ravaszságot bevetnek az új országgyűlési választások elkerülése végett, hiszen a legutóbbi tavalyi választásokhoz képest az őszi helyhatósági választásokon elveszítették a szavazótáboruk több mint felét, 600 ezerről 270 ezerre csökkent.

Az utóbbi egy hónapban a legnagyobb vitatéma a két párt között a külügyminiszter tisztség körül forgott. Az eredeti megállapodás értelmében Marija Gabriel a kormányfői megbízás mellett megtartaná a külügyminiszteri tárcát is, Nikolaj Denkov pedig kormányfőhelyettesként és oktatásügyi miniszterkén venne részt a kabinetben. A liberálisok ezen is változtatnának. Denkov magának szerette volna megkaparintani a külügyminiszteri tárcát is. Első indokként azt hozta fel, hogy felesége nagyon szeret utazni, majd később azzal magyarázkodott, hogy a Folytatjuk a változást pártnak kifelé is hallatnia kell a hangját.

A múlt hónap végén Boriszov a bolgár médiában elemezte Kirovék zsarolási taktikáját, ahogy a Harvardon tanítják nekik.

Ki kell jelölni egy vörös vonalat, amelyre azt mondják, hogy semmilyen körülmények között sem mondanak le róla. Ezzel telekürtölhetik a médiát, amiről heteken át vitatkozhatnak a politikai elemzők, jelen esetben a külügyminisztérium birtoklásáról. Majd most jön Kirovék második lépése: rendben van, ha ez ennyire fontos a GERB-nek, vigyék a minisztériumot, de az összes többi tisztséget hagyják meg nekünk.

Hosszú, kemény tárgyalások várnak a hétvégén a két párt képviselőire. Bojko Boriszov kijelentette, hogy nem kíván ezeken részt venni, maga helyett pártja négy nő tagját delegálta, mondván, ő csak a kész megállapodást fogja aláírni. Petkovék viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy Boriszov személyesen jelenjen meg azokon. Hogy egyben marad-e a rotációs kormányzás, vagy előre hozott parlamenti választások következnek-e, arról a végső szót a Követség (ahogy a közvélemény szófiai amerikai nagykövetséget hívja) fogja kimondani. A bolgárok megszokták, hogy Boriszov majdnem minden végső döntése csak utolsó előtti.

Úgy látszik, felforrósodtak a szenvedélyek. Hogy blöffölnek-e a lemondott koalíciós pártok vezetői, politikai pókert játszanak-e, vagy csak emelik a téteket a közös kormányzás kiterjesztéséért, vagy valóban mozgósítják-e szavazóikat az új parlamenti választásokhoz, hamarosan kiderül – remélhetőleg hamarosan. Holnap (a mai napon) mindenesetre bejelentem a parlamenti pártokkal való konzultációk menetrendjét

– kommentálta Rumen Radev államfő a bTV közszolgálati televíziónak.

