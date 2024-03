Nehezen úszhatjuk meg a harmadik világháborút, íme a lehetséges forgatókönyvek

Ebben a forgatókönyvben „a (katonai) erőket ukrán fennhatóság alatt egy konkrét terület védelmére vetnék be, és egy repüléstilalmi övezetet is létre kell(ene) hozni. Franciaország azonban csak két dandárt tud bevetni egy 80 kilométeres front fedezésére, és az is kérdéses, hogyan reagálnánk, ha csapás érné a csapatainkat” – mutat rá Chauvancy tábornok. Egy ilyen megoldás logisztikája is komoly kérdéseket vet fel. A Le Monde napilap feltárta, hogy Németország (legalábbis ideiglenes) tiltakozása miatt a francia tankokat Romániába csak vasúton lehetett elszállítani.