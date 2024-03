Nógrádi György: Macron Putyin ellen vezetné Európát, erre a tervre esély sincs

Szörnyű képet festettek le jelentések Emmanuel Macron francia elnöknek Ukrajnáról, ez vezethetett oda, hogy azt mondta, hogy nyugati csapatokat kell küldeni Ukrajna földére. Legalábbis erről ír a francia Marianne hetilap. A Magyar Nemzetnek Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott a francia államfő kijelentéseivel kapcsolatban.

Macron vezetni akarja Európát

– Felmerülhet, hogy egy ilyen francia magazinban megjelent írás hitelesnek számít-e, hiszen, nehéz ellenőrizni annak hitelességét. A történelemben bármelyik előfordulhat és bármelyik lehetséges is – mondta Nógrádi György. A szakértő kiemelte, azt kell megnézni, Macron mit mondott. Felidézte, a francia elnök nemrégiben arról beszélt, az asztalon kell hagyni annak a lehetőségét, hogy nyugati katonákat küldjenek a frontra.

Európában 4-6-szoros a NATO szárazföldi, haditengerészeti, légi fölénye Oroszországgal szemben

Olaf Scholz német kancellár (b) üdvözli Emmanuel Macron francia elnököt a lengyel–francia–német együttműködési csoport, az úgynevezett weimari háromszög vezetőinek csúcstalálkozója előtt Berlinben 2024. március 15-én (Fotó: MTI/AP/Marus Schreiber)

– Első körben mindenki elítélte a francia elnök kijelentését, pénteken mégis rendkívüli weimari csúcstalálkozót tartottak, hogy megvitassák. A háromoldalú tárgyaláson lesz egy külön, kétoldalú német–francia tárgyalás, hogy megbeszéljék ezt. Macron kijelentésének még a NATO-főtitkár is ellene volt, még az amerikai elnök is majd, eltelt pár nap és a balti országok és a lengyelek is Macron tervét támogatták – magyarázta.

A francia államfő tervei mellett még a lengyel külügyminiszter is kiállt.

Nógrádi György kiemelte, arról a Radoslaw Sikorskiról van szó, aki amikor felrobbantották az Északi-Áramlat gázvezetékeket, kiírta közösségi oldalára, hogy „köszönjük Amerika”. Mindezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elhatárolódott francia hivatali kollégája terveiről, mondván, pénzre és fegyverekre van szükségük, de NATO-katonákra nem. Annyira kaotikus lett a helyzet, hogy Macron lemondta az előre bejelentett ukrajnai látogatását.

Macron abból indul ki, hogy a franciák vezetik Európát és üzenetet kell küldeni. Pár hónapja még Macron akart konzultálni Vlagyimir Putyinnal a békéről, most pedig abból indul ki, hogy ő vezeti Nyugat-Európát Putyin ellen. Egyszerűen nincs esély arra, amit ő most mond

Nem bízik a Nyugat Ukrajna képességeiben

A Marianne által megszerzett elemzések szerint, ha a Nyugat továbbra is a katonai megoldást erőlteti Ukrajnában, az súlyos elemzési és ítélőképességi hiba lenne. Mint írják „a Nyugat tud 3D-nyomtatókat biztosítani, hogy drónokat vagy lőszereket gyártsanak, de embert még nem tudnak létrehozni így”. Erre az egyik megoldásként a jelentésben azt írják, hogy küldjenek nyugati katonákat Ukrajnába, hogy a hátországban lássanak el fontos feladatokat, ám az egyik jelentés arról is ír, hogy már így is több civil ruhás katona van jelen Ukrajnában. Nógrádi György szerint a modern nyugati technikát a nyugatiak kezelik, nem merik odaadni az ukránoknak.

Hiába akartak a hollandok 24 F–16-ost adni az ukránoknak, nem lehetséges, mert nincsenek megfelelő pilóták és megfelelő reptereik sincsenek hozzájuk

– magyarázta.

Hozzátette, hogy az emberhiány is hatalmas probléma, mivel az oroszoknak rengeteg katona áll a rendelkezésére, miközben az ukránok a szükséges 35 ezer ember felét tudták csak összeszedni.

Erre megoldás az lehet, hogy profi katonákat vesznek Nyugatról nyugati pénzen, de hatalmas gond, hogy az ukrán hadsereg nem beszél angolul, az amerikaiak pedig nem beszélik a szláv nyelveket, aki pedig tud, az menekül Ukrajnából, mert nem akarnak a fronton elesni

