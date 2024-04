Aminél a halál is jobb – ebbe a börtönbe kerülhetnek a moszkvai terroristák

A Fekete Delfin börtön az orosz–kazah határ mentén található, ahol a legerőszakosabb rabok töltik a büntetésüket.

Jelenleg elég komoly vita zajlik Oroszországban arról, hogy visszavezessék-e a halálbüntetést, mert sokan szeretnék ezt a moszkvai terrortámadás elkövetőinek. Ugyanakkor a Fekete Delfinbe senki sem szeretne bekerülni

– mondta el lapunknak Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő.

A Fekete Delfint – amelynek eredeti neve Oroszország Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálatának 6. számú büntetőtelepe – 1773-ban építették, és híres a keménységéről és arról, hogy még soha senki nem szökött meg onnan. A Fekete Delfin nevet a börtön előtt álló szoborról kapta.

Sokan mondják, hogy még a halál is jobb, mint ott raboskodni, hiszen pszichopaták, sorozatgyilkosok, kannibálok közé kerül az, akit oda helyeznek. Szűkösek a helyek, négy és fél négyzetméterre három ember jut, és nem lehet tudni, hogy az, aki egy cellában van bent az emberrel, éjszaka akar-e enni belőle

– magyarázta a szakértő.

A rabok nem mehetnek át csak úgy egyik cellából a másikba, de ha igen, azt sem tehetik hétköznapi módon, sétálva. Személyre szabva meghatározzák mindenkinek, hogy hogyan viszik őket az egyik helyről a másikra. A pihenés pedig itt egy olyan fogalom, amit hírből sem ismernek. Az elítéltek teljes izolációban vannak.

Úgy viszik az embereket mindenhova, hogy az elítéltek nem ismerhetik meg a börtön alaprajzát, felépítését, így nem készíthetnek terveket, hogy megszökjenek, mert azt sem tudják, hogy mikor merre járnak. Lehajtott fejjel, bekötött szemmel, hátrabilincselt kézzel rángatja az elítéltet három őr, és van velük egy rendőrkutya is – mondta el a szakértő, aki hozzátette:

Elképesztő a fegyelem és a szigorúság. Egész nap megy a világítás, hogy senki se aludhasson rendesen, és 15 percenként szúrópróbaszerű ellenőrzések vannak a cellákban, így elképzelhető, hogy egy éjszaka alatt háromszor-négyszer ébresztik fel az embert. Ez a börtönben azért is fontos, mert elkerülhetőbbé teszi az intézményen belüli erőszakot.

Az elkülönítéshez tartozik a börtön elhelyezkedésese is: a kazah határon van, nagyon messze Moszkvától, ezért a legtöbb orosz nem teheti meg és nem is teszi meg, hogy hetente akár napokat utazzon, hogy meglátogassa a fogvatartottat. Mint minden intézményben, itt is vannak olyanok, akik lázadnak a szabályok ellen, és nem szeretik betartani azokat, de a Fekete Delfinben nem éri meg zendülést szítani vagy részt venni benne. Már azért is büntetés jár, ha valaki a reggeli ébresztő után takarodóig leül az ágyra. Büntetésképpen csökkentik a fejadagot vagy elveszik a fogvatartottak takaróit télen, és nem kapcsolják be a fűtést – magyarázta Georg Spöttle.

De a legdurvább büntetés az úgynevezett koporsó. Ez egy annyira kicsi cella, amiben felegyenesedni sem lehet, és egyedül van az elítélt a büntetés alatt. Ide azokat zárják be, akik valamilyen erőszakos bűnt követnek el a börtönön belül, például ha börtönőrre támad valaki

– húzta alá.