Földrengés: Nem működött a tajvani lakossági előrejelző rendszer + videó

A legfrissebb információk szerint legalább kilenc halottja és több száz sérültje van a brutális, Richter-skála szerinti 7,4-es erősségű tajvani természeti katasztrófának.

Tajvan budapesti képviseletének jelzése alapján nincs magyar áldozata az elmúlt 25 év legnagyobb erejű földrengésének.

A 7.4 magnitude earth quake hit Taiwan last night.pic.twitter.com/Ks2AuTPb48 — qualani (@qualani) April 3, 2024

Lapunk a délelőtt folyamán érte el a Magyar Külügyi Intézet Kaohsziungban élő kutatóját, aki elmondta, hogyan élte át a természeti katasztrófát.

Reggel háromnegyed 8 körül volt a rengés, itthon voltam, pont a kisfiammal játszottam, amikor megmozdult a föld. Nagyon megijedtünk valamennyien.

Mennyire jellemző Tajvanra a földmozgás, mennyire vannak felkészülve?

– Tapasztaltunk már itt, Tajvanon ennél nagyobb rengéseket is, 2021-ben 6,9-es erősségű rengés volt, de közelebb hozzánk, azt akkor nagyobbnak éreztem, de ebből adódóan a tajvani lakosság fel van készülve az ilyen esetekre. Most is a rengés epicentruma a sziget északi-északkeleti részén volt, itt nálunk, Kaohsziungban még 4,5-es erősséget mértek, de nagyobb károkat idelenn délen már nem okozott. Persze mindenki írogat az ismerőseinek, rokonainak a közösségi oldalakon, mert nagyon megijedtünk, és aggódtunk itt távolabb is.

A képen a tajvani elnök Caj Jing-ven látható az új-tajpejvárosi központi vészhelyzeti műveleti központban, miután egy hatalmas földrengés sújtotta Tajvan keleti részét. Fotó: AFP/Taiwan Presidential Office

Tajvanon, éppen a gyakori földrengések miatt, van külön protokoll arra, ha megmozdul a föld – mondta el lapunknak Buzna Viktor.

– Tajvant utoljára 1999 szeptemberében rázta meg egy nagyon nagy, 7,3-as erősségű földrengés. Akkor több mint 2400 ember vesztette életét. Azóta szigorítottak az építési engedélyeken is. Mi is egy ilyen új házban lakunk, és ez már földrengésbiztos épület, amit meg is tapasztaltunk. A lakásban beépítettek a szekrények, még az asztal is, és minden helyiségben van egy olyan hely, ami alá be lehet bújni egy esetleges földmozgás esetén. A többség azonban nem ilyen ház Tajvanon, azok természetesen nem ilyen biztonságosak – tette hozzá.

A földrengés után a hadsereget riadókészültségbe helyezték, a rengés területén pedig a lakosság is sokat segít a mentésben.

Ami érdekes egyébként, hogy a korábbi 1999-es nagy rengéssel összefüggésben Tajvanon van egy földrengés-előrejelző rendszer, ami a földmozgás előtt pár perccel a telefonokra küldött pushüzenetben kellene, hogy figyelmeztessen, na ilyen most nem volt.

Caj Jing-ven elnök is beszélt erről, hogy ezt a rendszert felül kell vizsgálni a mostani rengés után – hívta fel rá a figyelmet Buzna Viktor.

Kérdés, hogy a földrengés okozta károk milyen hatással lehetnek a gazdaságra, a hírek szerint ugyanis több chipgyártó cégnél is leállt a termelés. Ezzel kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy ez a folyamat nagyon sérülékeny, mert egy komplex szisztéma épül erre az iparágra és ha valamelyik része sérül, akkor az egész gyártási folyamat összeomolhat.

Ezért inkább megelőzési célból leállították több helyen is a gyártást

– jegyezte meg.

Buzna Viktor beszélt arról is, hogy a rengés most abszolút uralja a híreket. – A közösségi média tele van a földrengésről készült képekkel, összedőlt házakkal és videókkal, de azt kell mondjam, hogy már zajlik az élet tovább. A hatóságok a helyükön vannak, mi a családommal már a rengés után félórával az utcán voltunk a dolgunkat intézni. Nekem úgy tűnik, hogy Tajvan felkészült még az ilyen súlyos esetekre is – fogalmazott.