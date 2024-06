A fegyverszállítmányokkal a Nyugat háborúba sodorja magát

Emellett az orosz elnök azt is felvetette, hogy a Nyugat lépésére válaszként Oroszország is hasonló nagy hatótávolságú rakétákat telepíthet az Egyesült Államok és európai szövetségesei közelébe, ahonnan képes elérni ezeket az országokat is.

Ha valaki úgy gondolja, hogy megoldható ilyen fegyvereket szállítani egy háborús övezetbe, hogy megtámadják a területünket, és problémát okozzanak nekünk, akkor miért nincs jogunk azonos kategóriájú fegyvereket szállítani a világ azon részeire, ahonnan érzékeny csapásokat lehetne indítani nyugati országok létesítményei ellen?

– tette fel a kérdést az orosz elnök.

Arra nem tért ki az orosz elnök, hogy melyik országoknak küldene fegyvereket Moszkva. Putyin szavait újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is kommentálta. Kijelentette:

Ez egy nagyon fontos (elnöki) nyilatkozat, amely nagyon világosan kimondja, hogy azoknak a fegyvereknek a leszállítása, amelyekkel ránk fognak lőni, nem maradhat következmények nélkül, és ilyen a következmények feltétlenül lesznek.

Azzal kapcsolatban, hogy kiket fegyverezne fel az orosz elnök, Euronews írt részleteket – hívta fel rá a figyelmet az Origo. Mint írták,

Oroszország például erősebb fegyverzettel láthatja el a jemeni lázadókat, hogy a húszik csapásokat mérhessenek a Vörös-tenger övezetében állomásozó amerikai, brit vagy uniós hadihajókra, például a Hessen fregattra vagy az USS Eisenhower hordozóra.

Ugyanígy juthatnának korszerű fegyverzethez azok az afrikai terrorcsapatok, amelyek a régióban állomásozó amerikai vagy francia egységekre sújthatnának le. A logikába belefér Észak-Korea felfegyverzése, hogy rátámadhasson Japánra és/vagy Dél-Koreára, amelyek szintén Ukrajna barátai – írja a Euronews.

Ma már nyilvánvaló, hogy a fegyverszállítmányokkal a Nyugat nem tesz mást, csak háborúba sodorja magát Oroszországgal szemben. Ám mindezek ellenére újabb ígéretek jönnek Ukrajnának, illetve biztatások, hogy vesse be a nyugati fegyvereket orosz katonai célpontok ellen.

Vlagyimir Putyin külön kiemelte Németországot az eseményen. Ahogy arról lapunk is beszámolt a német szövetségi kormány részletes tervet készített arra az esetre, ha az orosz–ukrán háború elszabadulna. Továbbá, Németország nemrég közölte Ukrajnával, hogy nyugodtan vesse be a nagy hatótávolságú német gyártmányú fegyvereket Oroszországgal szemben.

Amikor arról van szó, hogy több rakéta orosz területen fog célpontot keresni, az ellehetetleníti az orosz–német kapcsolatokat

– mondta Putyin.

Ám nem Németország az egyetlen ország, amelyik nehezíti a Nyugat kapcsolatát Oroszországgal: Emmanuel Macron nemrég jelentette be, hogy Franciaország Mirage 2000–5 típusú vadászrepülőket szállít Ukrajnának, hogy támogassa az Oroszország elleni háborúban, valamint azt sem zárta ki, hogy francia kiképzők menjenek Ukrajnába.

Moszkva szerint azonban ezzel a francia kiképzők is legitim célpontokká válnak.

Az atomfegyverek bevetése kapcsán Putyin azt mondta, Oroszországnak van nukleáris doktrínája, ami lehetővé teszi atomfegyverek használatát, abban az esetben, ha Oroszország szuverenitását és területi integritását fenyegeti veszély.

Ezt nem szabad félvállról, felületesen venni

– jelentette ki az orosz elnök. Azt is hozzátette, hogy egyesek a Nyugaton valamiért azt hiszik, hogy soha nem vetnék be ezeket a fegyvereket. Az orosz elnök azt viszont cáfolta, hogy Oroszország meg akarná támadni a NATO-t.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Forrás: MTI/EPA/Reuters pool/Anton Vaganov)