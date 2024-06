A nyugati média beismeri: az orosz embereket nem viselték meg a szankciók

Legalább az amerikaiak állják a számlát – jegyezte meg egy közösségimédia-felhasználó annál a videónál, amely bemutatja, hogyan buliznak Ukrajnában a háború kellős közepén. A felvételek nem a legjobbkor láttak napvilágot, hiszen Amerikában már így is egyre kevesebben rajonganak azért, hogy továbbra is az eddigiekhez hasonló mértékű támogatással árasszák el a háborús országot – erről számoltunk be korábban.