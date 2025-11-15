Figyelem: jelentős változások az Otthon start feltételeiben!

„Jelentős könnyítések november 15-től az Otthon start program feltételeiben!” – ismertette közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Jelezte:

A testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik.

A jövőben a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható adóstársként.

Az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztésre kerül a fix 3 százlékos lakáshitelt, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.



„Ezeket a módosításokat azért vezetjük be, hogy még rugalmasabban reagáljunk a fiatalok élethelyzeteire, még több fiatal számára legyen lehetőség élni ezzel a programmal. Ezek a módosítások további sok ezer fiatal számára nyitják meg a lehetőséget, hogy otthonhoz jussanak” – tette hozzá az államtitkár.

További részletek a videóban: