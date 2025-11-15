Rendkívüli

Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

ingatlanOtthon Start Programlakhatás

Figyelem: jelentős változások az Otthon start feltételeiben!

Mutatjuk a részleteket!

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 10:59
Jelentős könnyítések léptek életbe az Otthon start programban Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Jelentős könnyítések november 15-től az Otthon start program feltételeiben!” – ismertette közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Jelezte:

  • A testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik.
  • A jövőben a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható adóstársként.
  • Az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztésre kerül a fix 3 százlékos lakáshitelt, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.
     

„Ezeket a módosításokat azért vezetjük be, hogy még rugalmasabban reagáljunk a fiatalok élethelyzeteire, még több fiatal számára legyen lehetőség élni ezzel a programmal. Ezek a módosítások további sok ezer fiatal számára nyitják meg a lehetőséget, hogy otthonhoz jussanak” – tette hozzá az államtitkár.

További részletek a videóban:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.