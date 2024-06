Hazudtak, régtől fogva dédelgetett német terv az európai szintű sorkatonaság

Weil dieser Tage so hitzig über #Pflichtdienst / #Dienstpflicht diskutiert wird.



Wir haben in der @washingtonpost kürzlich Ideen für einen europäischen Zivil-/ Wehrdienst in Verbindung mit einer #EUArmee geteilt.



Darin kann eine große Chance stecken.https://t.co/1mPYe2fAMm