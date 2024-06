Mit szeretne, mit vár és mit kaphat Ukrajna a washingtoni NATO csúcstalálkozón?

Kijev ugyanezt várta az előző csúcstalálkozótól. A vilniusi találkozón az ukrán fél hivatalos meghívást szeretett volna kapni a szövetséghez való csatlakozásra, sőt, konkrét menetrendet is a csatlakozásra. Bár a meghívó nem született meg azon a csúcstalálkozón, Ukrajna útja a NATO-hoz „lerövidült”. Ukrajnát biztosították arról, hogy a háború befejeztével azonnal a szövetség tagjává válik, és hogy nem kell teljesítenie a tagsági cselekvési tervet - foglalja össze a rbc.ua. De a szövetség meghívására irányuló törekvés nem vezetett sehová, és Kijev ezt szeretné a washingtoni csúcstalálkozótól.

Ukrajnának meghívásra van szüksége a NATO-ba. Ez már idén reális

- mondta Zelenszkij áprilisban.

Egy másik fontos kérdés, amelyet Ukrajna szeretne a washingtoni csúcstalálkozó napirendjén látni, az ukránok folyamatos támogatása az orosz agresszió visszaverésében. Májusban Olha Sztefanisina európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy a csúcstalálkozónak „az ukrán légvédelem megerősítésére vonatkozó stratégiai döntések meghozatalának platformjává kell válnia”.

Ahogy Zelenszkij a The New York Timesnak adott interjújában spekulált, a NATO-csúcstalálkozón további Patriot-rendszerekről dönthetnek Ukrajna számára - áll az rbc.ua összefoglalójában.

Ukrajna továbbra sem kap konkrét meghívást a NATO-ba

Ukrajna vágya, hogy a washingtoni csúcstalálkozón politikai meghívást kapjon a NATO-ba, valószínűleg ismét kielégítetlen marad. Áprilisban a The New York Times arról írt, hogy Németország és az USA ellenzi Ukrajna meghívását, amit később Olha Sztefanisina miniszterelnök-helyettes is megerősített.

Julian Smith, az Egyesült Államok NATO-nagykövete megerősítette az amerikai álláspontot. Május végén azt mondta, hogy Ukrajna meghívása a szövetségbe nem szerepel a washingtoni csúcstalálkozó napirendjén. A nagykövet szerint azonban a csúcstalálkozó határozata „új megfogalmazást” fog tartalmazni Ukrajna NATO-tagságra irányuló törekvéseivel kapcsolatban.

Ajtók helyett hidat kaphat Ukrajna

A szövetség jelenleg arról vitázik, hogy pontosan mik legyenek az „új megfogalmazások” Ukrajna tagságával kapcsolatban. Különösen a jól ismert biztosítékot, miszerint a NATO ajtaja nyitva áll Ukrajna előtt, egy új kifejezés - a tagsághoz vezető híd - válthatja fel.

Emellett a NATO washingtoni csúcstalálkozója is arra összpontosít, hogy segítse Ukrajnát az Oroszországi Föderációval vívott háborúban. A csúcstalálkozót megelőzően Stoltenberg azt javasolta, hogy a NATO-országok kötelezzék el magukat Ukrajna hosszú távú támogatása mellett.

A teljes körű orosz invázió kezdete óta a NATO-országok évente összesen mintegy 40 milliárd euró katonai támogatást nyújtottak Ukrajnának. Stoltenberg azt javasolta, hogy ezt a segélyösszeget öt évre előre rögzítsék.

Ez megakadályozná, hogy csökkenjen az Ukrajnának nyújtott támogatás, ha például visszatér a Fehér Házba Donald Trump, aki többször is azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja az Ukrajnának nyújtott segélyeket.

A főtitkár szerint ezt a támogatást addig kell folytatni, amíg szükséges, hogy Putyin megértse, hogy ez sosem fog kifulladni.

Borítókép: Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös sajtótájékoztatón Kijevben 2024. április 29-én, az ukrajnai orosz invázió közepette (fotó: Roman PILIPEY / AFP)