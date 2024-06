Nagy teret kapott a román médiában Orbán Viktor beszéde, népszerű a magyar álláspont

Nagy terjedelemben számolt be a román sajtó a szombati, budapesti békemenetről, mindegyik hírtelevízió vagy portál kiemelt helyen, a vezető hírek között tudósított az eseményről. A felvonulásról és az Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről szóló híradások többsége objektív módon tálalta a rendezvényt.

Azok a médiumok, amelyek eddig is rendszeresen démonizálták a magyar kormányfőt és oroszbarát politikát emlegettek Magyarország diplomáciájával kapcslatban, ezúttal is negatív jelzők kíséretében számoltak be a békemenetről. A Digi 24 hírtelevízió például idézőjelbe tette a béke szót tudósítása címében, a G4 Media portál pedig sokadszorra Moszkva trójai falovaként jellemezte Orbán Viktort. A közösségi médiában – ahogyan lenni szokott – ezúttal is nagy többségben voltak a magyar miniszterelnökkel egyetértő kommentek.

Több híradás is címben emelte ki Orbán Viktor kijelentését, miszerint a magyarok nem akarják vérüket adni Ukrajnáért. Nem véletlenül, mivel Romániában is ismét napirendre került az utóbbi hetekben a kötelező katonai szolgálat bevezetésének kérdése.

Marcel Ciolacu román miniszterelnök nemrég újságíró kérdésre válaszolva kizártnak tartotta a sorkatonaság újbóli bevezetését. A kormányfő szerint ma már nem lehet erre kötelezni az embereket. Nicolae Ciuca szenátusi elnök, a kisebbik koalíciós formáció, a Nemzeti Liberális Párt vezetője szintén egyértelművé tette: nem támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását, csak az önkéntes fegyveres szolgálatot. Egy februári felmérés szerint a románok többsége ellenzi a sorkatonai szolgálat visszaállítását. A megkérdezettek 58 százaléka ellenezné, 35 százaléka pedig támogatná a 2007-ben megszüntetett kötelező katonai szolgálat visszaállítását.

Romániában egyébként népszerű a magyar kormány érdekvédő, a brüsszeli intézkedéseket nyíltan bíráló diplomáciája. Mint arról a Deutsche Welle román nyelvű honlapján közölt elemzés korábban beszámolt, Orbán Viktor magyar kormányfő romániai népszerűsége tavaly elérte a hatvan százalékot, amive messze megelőzi a bukaresti vezető politikusokat. Az írás azt is megemlítette, a románok megaláztatásként élik meg, hogy hazájuk több mint egy évtizede nem csatlakozott teljes jogokkal a schengeni övezethez.

Egy korábbi felmérés szerint a romániaiak többsége úgy véli, Bukarestnek inkább szuverenista politikát kellene folytatnia. A megkérdezettek 61 százaléka támogatta ezt a fajta irányvonalat a globalista politikával szemben. Utóbbi támogatottsága mindössze 16 százalékos volt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a békemeneten. (fotó: Arpad Kurucz/ANADOLU/Anadolu via AFP)