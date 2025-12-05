Felháborította a brüsszelieket a betlehem megcsúfolása

Egy újratervezett betlehem a Grand Place-on, Brüsszel központjában heves vitát váltott ki, ami jelentősen megzavarja a belga főváros adventi békéjét. A német művész, Victoria-Maria Geyer installációja teljes egészében textilfigurákból áll, arcvonások nélkül. Pontosan ez a részlet vált ki heves reakciókat és negatív kommentárok áradatát a megnyitó óta – számol be róla a V4 nemzetközi hírügynökség.

Philippe Close brüsszeli polgármester nyugalomra intett. Fotó: Hans Lucas via AFP

Az új betlehem ellenzői azzal vádolják a várost, hogy tönkreteszi a bibliai történetet és ezzel a nyugati kultúrát. Az arcvonások hiánya a hagyományok megsértésének és a kulturális erózió jelének tekinthető. Egy belga párt petíciót nyújtott be az installáció ellen.

A WELT beszámolója szerint Philippe Close brüsszeli polgármester kénytelen volt nyilvánosan megszólalni az ügyben, és higgadtságra inteni a konfliktus résztvevőit. A polgármester hangsúlyozta, hogy a betlehemet a helyi egyházi hatóságok jóváhagyták.

Egy sajtótájékoztatón a művész, aki gyakorló katolikus, a védelembe vette alkotását. – Távol áll tőlem, hogy meg akarjam szakítani a hagyományokat. A névtelen textilfigurák szándékosan nyitott formájúak, hogy mindenki fantáziája szabadon szárnyalhasson, és semmiképpen sem zárjon ki egyetlen közösséget sem.

Petíció és fokozott biztonsági intézkedések

A konzervatív-liberális MR párt elnöke, Georges-Louis Bouchez különösen éles vádakat fogalmaz meg. Számára az installáció abszurditás és sértés hagyományainknak. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a hagyományokat az inkluzivitás aláássa. Bouchez ezért szombaton petíciót indított. Szóvivője szerint három nap alatt több mint 33 ezer aláírást gyűjtöttek össze. A cél: a brüsszeli óváros szívében található betlehem kicserélése.

The nativity scene in Brussels is faceless to make it more inclusive and avoid offending Muslims. ABOMINABLE. pic.twitter.com/1tvgUVykn8 — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 30, 2025

Egy újabb esemény tovább fokozta a már amúgy is feszült helyzetet: a Jézus fejét ábrázoló textilelem hirtelen eltűnt. Hogy elveszett, megsérült vagy szándékosan eltávolították, arról eddig nincs információ. A városvezetés azonban azonnal reagált, és megerősítette a Szent Család ábrázolása körüli biztonsági intézkedéseket.

Borítókép: A felháborodást keltő betlehem figurái (Fotó: Belga via AFP)