Felháborította a brüsszelieket a betlehem megcsúfolása

Egy német művész új betlehemi alakjainak megformálása heves vitákat váltott ki – hívja fel a figyelmet a V4 nemzetközi hírügynökség. Brüsszelben a kritikusok a bibliai történet és a nyugati kultúra eltorzításáról beszélnek, és sokan azt kérdezik: Európa önmagát szünteti meg?

Munkatársunktól
2025. 12. 05. 8:17
A felháborodást keltő betlehem figurái Fotó: Belga via AFP
Egy újratervezett betlehem a Grand Place-on, Brüsszel központjában heves vitát váltott ki, ami jelentősen megzavarja a belga főváros adventi békéjét. A német művész, Victoria-Maria Geyer installációja teljes egészében textilfigurákból áll, arcvonások nélkül. Pontosan ez a részlet vált ki heves reakciókat és negatív kommentárok áradatát a megnyitó óta – számol be róla a V4 nemzetközi hírügynökség.

Philippe Close brüsszeli polgármester nyugalomra intett
Philippe Close brüsszeli polgármester nyugalomra intett. Fotó: Hans Lucas via AFP

Az új betlehem ellenzői azzal vádolják a várost, hogy tönkreteszi a bibliai történetet és ezzel a nyugati kultúrát. Az arcvonások hiánya a hagyományok megsértésének és a kulturális erózió jelének tekinthető. Egy belga párt petíciót nyújtott be az installáció ellen.

A WELT beszámolója szerint Philippe Close brüsszeli polgármester kénytelen volt nyilvánosan megszólalni az ügyben, és higgadtságra inteni a konfliktus résztvevőit. A polgármester hangsúlyozta, hogy a betlehemet a helyi egyházi hatóságok jóváhagyták.

Egy sajtótájékoztatón a művész, aki gyakorló katolikus, a védelembe vette alkotását. – Távol áll tőlem, hogy meg akarjam szakítani a hagyományokat. A névtelen textilfigurák szándékosan nyitott formájúak, hogy mindenki fantáziája szabadon szárnyalhasson, és semmiképpen sem zárjon ki egyetlen közösséget sem.

 

Petíció és fokozott biztonsági intézkedések

A konzervatív-liberális MR párt elnöke, Georges-Louis Bouchez különösen éles vádakat fogalmaz meg. Számára az installáció abszurditás és sértés hagyományainknak. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a hagyományokat az inkluzivitás aláássa. Bouchez ezért szombaton petíciót indított. Szóvivője szerint három nap alatt több mint 33 ezer aláírást gyűjtöttek össze. A cél: a brüsszeli óváros szívében található betlehem kicserélése.

Egy újabb esemény tovább fokozta a már amúgy is feszült helyzetet: a Jézus fejét ábrázoló textilelem hirtelen eltűnt. Hogy elveszett, megsérült vagy szándékosan eltávolították, arról eddig nincs információ. A városvezetés azonban azonnal reagált, és megerősítette a Szent Család ábrázolása körüli biztonsági intézkedéseket.

 

Borítókép: A felháborodást keltő betlehem figurái (Fotó: Belga via AFP)

