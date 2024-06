Olaf Scholz elismerte, nem lesz szó békéről Zelenszkij svájci békecsúcsán

Ott nem lesznek béketárgyalások. Ettől még messze vagyunk, amíg Oroszország azt hiszi, hogy a harctéren elérheti céljait

– mondta. Hozzátette: a csúcstalálkozó célja, a világ országai összejöjjenek, és demonstrálják Moszkvának, a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányát tiszteletben kell tartani – írta a Tagesschau.

Olaf Scholz szövetségi kancellár (SPD), 2024. június 6-án Berlinben, a német Bundestagban. (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Felix Zahn)

Oroszországnak ki kell vonnia csapatait Ukrajnából, a német hadsereget meg kell erősíteni, Ukrajnának pedig segíteni kell – hangsúlyozta a célokat a német kancellár.

A globális, konkrétabban az Ukrajna és Oroszország közötti békét szorgalmazó csúcsra június 15–16-án kerül sor a svájci Bürgenstock városában. Június 3-ig 107 ország erősítette meg részvételét az ukrán elnöki hivatal szerint, írta a New Voice of Ukraine. Oroszország azonban nem lesz jelen az eseményen. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője elmondta, hogy Oroszországot egy későbbi szakaszban vonnák be a békefolyamatba – így viszont már most kérdésessé válik, mennyire lehet eredményes egy olyan, két fél közötti konfliktust rendezni hivatott békecsúcs, amelyen csak az egyik fél van jelen.

Közben a svájci külügyminisztérium kijelentette, hogy Oroszország nélkül elképzelhetetlen egy valódi békefolyamat Ukrajnában. Viola Amherd svájci államfő a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német napilapban úgy fogalmazott:

A sikerhez mindkét félre szükség van a tárgyalóasztalnál.

Viola Amherd svájci elnök a német kancellárral közös sajtótájékoztatón beszél 2024. május 15-én. (Fotó: AFP/ Tobias Schwarz)

Viola Amherd arra is kitért, hogy a konferencián nem a szó szűkebb értelmében vett békéről lesz szó, hanem „csak” humanitárius kérdésekről, nukleáris biztonságról, a szabad hajózásról és az élelmiszerbiztonságról.

„A bizalomépítésre törekszünk, és megoldásokat próbálunk találni azokra a kérdésekre, amelyek fontosak a civil lakosság számára, illetve nagy jelentőségük lesz később a békekötésnél is” – írta a svájci államfő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón beszél. (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

A csúcstalálkozón várhatóan részt vesz Olaf Scholz német kancellár mellett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és más európai vezetők. Távol marad azonban a világ egyik vezető nagyhatalma, Kína, amelynek külügyminisztériuma kifejtette, hogy az ukrajnai konfliktus lezárását célzó békekonferencián Moszkvának és Kijevnek egyenlő arányban kell részt vennie, és többféle béketervet kell mérlegelni. Joe Biden amerikai elnök helyett Kamala Harris alelnök vesz részt az eseményen.