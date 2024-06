Orbán Balázs: Továbbra is erős a kormány legitimációja

A háborúpárti stratégia kapcsán kijelentette, hogy a Nyugat nemcsak fenntartja, hanem fokozza is az ukránok támogatását. Ezért a békepárti kormányokat pénzügyileg és politikailag is igyekeznek legyengíteni.

Ez a projekt idehaza nem volt sikeres: továbbra is erős a kormány legitimációja. Ezzel szemben viszont több olyan ország is akad, ahol a választók épp a regnáló háborúpárti kormánnyal szemben fejezték ki elementáris erejű nemtetszésüket. Ez egy kicsit a mi javunkra billentette az erőviszonyokat. És előttünk áll még az amerikai választás, amely a döntő áttörést elhozhatja

– fejtette ki Orbán Balázs.

A tizenegy fideszes, békepárti képviselő munkájáról úgy vélekedett, hogy az igazából csak most kezdődik, és mindenképpen az a cél, hogy felerősítsék a békepárti hangokat az Európai Parlamentben. Megcáfolta azt az álláspontot is, azzal, hogy fegyverszünetet követelnek a békepártiak, csak Putyinnak kedveznek, aki jelenleg jól áll katonailag. Véleménye szerint veszélyes kalkuláció az, amelyik szerint később majd jobb pozícióból lehetne tárgyalni az oroszokkal, a legjobb reális lehetőség éppen most van.

Ezért a tűzszünet az ukránoknak és Európának egyaránt érdeke lenne

– emelte ki.

A miniszterelnök politikai igazgatója szót ejtett a Franciaországban és Németországban kialakult politikai válsághelyzetről is.