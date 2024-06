Szijjártó Péter: Brüsszel megkezdte a vörös vonalak átlépését + videó

Megkezdődött a vörös vonalak átlépése az Európai Unióban, a közösség ugyanis Magyarország döntési jogát semmibe véve további 1,4 milliárd eurót különített el a fegyverszállítások finanszírozására, illetve javaslatot terjesztettek elő katonai kiképzők Ukrajnába küldéséről – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács szünetében tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy hiába „buktak hatalmasat” a választásokon a legháborúpártibb kormányok, a „háborús hisztéria” nemcsak folytatódik, hanem új sebességre is kapcsolt, és továbbra is „semmibe veszik a népakaratot”.

Ma is világosan kimondásra került, hogy az Európai Unió országai közül számos kormány hosszú távra készül, hosszú háborúra készül

– mondta.

Majd arról a bejelentésről tájékoztatott, amely szerint az Európai Békekeretből újabb 1,4 milliárd eurót fognak felhasználni az ukrajnai fegyverszállításokra, annak ellenére, hogy ezzel Magyarország nem ért egyet. „Ez az 1,4 milliárd euró a lefoglalt vagy befagyasztott orosz vagyonelemekből származó bevétel összege gyakorlatilag, s mivel Magyarország tartózkodott az első olyan szavazásnál, amely ezek felhasználásáról szólt, ezért a tanács jogi szolgálata, Brüsszel, a bürokraták és egyes tagországok is úgy gondolták, hogy ez kellő hivatkozási alap ahhoz, hogy Magyarország döntési jogát semmibe vegyék, s így Magyarország álláspontjának figyelmen kívül hagyásával arról döntöttek, hogy az Európai Békekeretből 1,4 milliárd eurónyi forrást újabb, Ukrajnába irányuló fegyverszállítások finanszírozására használnak” – közölte.

Ez egy egyértelmű vörös vonal. Korábban ilyen szégyentelenül a közös európai szabályok áthágására, semmibe vételére még nem került sor. Ráadásul pont azok lépnek át az európai szabályokon, akik teljes hangerővel a jogállamisági eljárásokat szorgalmazzák, és a demokratikus értékek veszélybe kerüléséről beszélnek

– folytatta.