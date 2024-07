Lejárt a határidő – kifutott az időből a Patrióták Európáért?

– Többen kérték a határidő meghosszabbítását, amely az Európai Parlament hatásköre – válaszolta lapunk megkeresésére Kalas Vivien. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója rámutatott, hogy a helyzet képlékeny, még akkor is, ha a kérvényt elutasítják. – Az eljárási szabályzat nem írja elő, hogy a frakció megalakulásának bejelentése és a következő plenáris ülés között mennyi időnek kell eltelnie.

Tehát jogilag elképzelhető, hogy a 8-án bejelentett képviselőcsoport ott lehet az alakuló ülésen

– magyarázta.

Hogy egyáltalán mire a nagy sietség? A szakértő emlékeztetett, hogy frakciót az Európai Parlament ötéves mandátuma alatt bármikor lehet alapítani, továbbá a képviselők is szabadon válthatnak. – Jogi következménye nincs, ha kifutnak az időből, inkább szimbolikus jelentősége van – vélekedett. Rámutatott, azért is fontos, hogy az alakuló ülésre összeálljon a képviselőcsoport, mert ilyenkor választják meg az új parlament vezetőit, valamint osztják el a szakbizottságokon belüli helyeket. – A jelöléshez minimum 36 képviselő szükséges, és ugyan nem feltétlenül kell hozzá frakció, de jellemzően mégis így történik. Hasonló módon a választásnál is íratlan gyakorlat, hogy az erőviszonyoknak megfelelően osztják el a helyeket.

Tehát harmadik legnagyobb frakcióként a Patrióták Európáért jó eséllyel indulna európai parlamenti alelnöki, szakbizottsági elnöki, alelnöki pozíciókért – sorolta.

Márpedig a szakértő szerint a magyar Fideszt, az osztrák Szabadságpártot, a cseh ANO-t, valamint a portugál Chegát (Elég!) tömörítő képviselőcsoportnak további bővüléssel jó esélye van arra, hogy a harmadik legnagyobb erővé nője ki magát. Emlékeztetett, hogy a Marine Le Pen vezette Identitás és Demokrácia még szintén nem alakult meg, egyértelműen a francia választásokat várják, márpedig velük jelentős erősítést kapna, azonnal a negyedik legnagyobb pártcsaláddá nőne a szövetség.

– Rajtuk kívül megszólíthatják a függetleneket, az újonnan bejutott kisebb pártokat – latolgatta a lehetőségeket.

Kalas Viven az Alternatíva Németországért (AfD) csatlakozását viszont kizárta, emlékeztetve, hogy őket éppen az Identitás és Demokrácia zárta ki a soraiból korábban.