Sötét múltja miatt hagyják szétrohadni az egykori náci villát?

Élénk vita dúl Németországban arról, hogy mi legyen a sorsa Joseph Goebbels egykori náci propagandaminiszter villájának. A Berlin közelében fekvő Brandenburgban található, harmincszobás, nagyjából 17 hektáros telken elterülő épületegyüttes közben lassan az enyészeté lesz – derült ki a The New York Times riportjából. A problémát az jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosa Berlin, de a főváros nem tudja, mihez kezdjen az egykori náci villával, amely jelenleg csak a pénzt viszi.

Fenntartása éves szinten 250-300 ezer euróba kerül (100-120 millió forintba) az adófizetők pénzéből. Felújítása még ennél is drágább lenne, a ZDF közszolgálati csatorna szerint 300-350 millió euróra rúgna (120-140 milliárd forintra), amire sem Berlinnek, sem Brandenburgnak nincs kerete.

Ennél még lebontani is olcsóbb és egyszerűbb lenne, a számítások szerint az kijönne 50 millió euróból. De vajon szabad-e egy egyébként impozáns, viszont sötét múltú épületet veszni hagyni?

A ZDF szerint a területet 1936-ban vásárolta Berlin Joseph Goebbels „születésnapi ajándékaként”. A kiterjedt villa 1939-ben épült rá, Adolf Hitler végsőkig hűséges propagandaminisztere gyakran használta is, több elhíresült beszédét írhatta falai között. A háború után az épületben aztán rövid ideig katonai kórház működött, majd a Szabad Német Ifjúság kommunista ifjúsági tömegszervezet kapta meg, és a Német Demokratikus Köztársaság felbomlásáig ideológiai képzéseket szerveztek benne. Azóta az ingatlan lényegében kihasználatlan.

Mohalepte asztal az egykori ingatlanon. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ötletek persze lennének, mit lehetne vele kezdeni. A ZDF beszámolója szerint nagy sikerrel kisebb fesztiválokat is rendeztek az ingatlanon, és kiadták volna a szobáit is. A The New York Times riportja szerint már az is felmerült, hogy ingyen vagy jelképes összegért adják el valakinek – csak szabaduljanak meg a fenntartási költségektől. Információik szerint érdeklődött néhány ingatlanspekuláns, valamint egy bőrgyógyász is, aki klinikát nyitott volna, de őket nem tartották megfelelőnek.

Korábban bejelentkezett a Reichsbürger (Birodalmi Polgárok) nevű szélsőjobboldali szervezet is, amely nemrégiben azzal vált ismertté, hogy fegyveres puccsal a német kormány megdöntésére készült, hogy visszaállítsa az első világháború előtti Német Birodalmat.

A tisztségviselők azt mindenképpen el akarnák kerülni, hogy Joseph Goebbels villája egyfajta neonáci zarándokhellyé változzon. Igaz, azt a The New York Times riportja is elismeri, hogy bőven akad megoldás hasonlóra: Adolf Hitler egykori müncheni irodája például rendőrőrsként működik, és máig őrzi a náci diktátor könyvespolcait. Vagy említhetnénk a Führer ausztriai szülőházát, amelynek sorsa hosszú ideig szintén kérdéses volt, míg végül azt is rendőrkapitánysággá alakították.

Sőt a náci nagygyűlések helyszínét, a nürnbergi kongresszusi csarnokot ideiglenesen operaházzá változtatták.