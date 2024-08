Már vannak a lehetséges békére utaló jelek Ukrajnában

Azok az ukrán portálok, amelyek a PC (political correctness; politikai korrektség) jegyében korábban a legmerevebben elutasították az orosz nyelv használatát, lassacskán csendben visszatérnek az ukrán nyelvű alapváltozat mellett az orosz nyelvű hír- és kommentárszolgáltatáshoz is. Ugyanakkor a Zelenszkij-vezetés radikális ellenzéke folytatja a küzdelmet „minden ellen, aminek köze van Oroszországhoz”.

Az angol nyelvű változat a legtöbb médiumnál kötelező, ám aki valódi, nem néhány napos híreket akar, az az ukrán vagy ismét az orosz nyelvű változatot olvassa. Az egyik legradikálisabb fórum, az Unian hírszolgáltató iroda említett híradása például korábban elképzelhetetlen lett volna. Igaz az Unian a DeepStateUA-ra, a nyugati szervezetekhez közel állónak tartott nem kormányzati szervezetre (NGO) hivatkozik.

Az Orosz szatellitövezet közelébe viszik az F–16-osokat

Van persze ellenpélda is: Odesszában például nemrég hozzáláttak az Oroszországgal, az orosz vagy orosz nyelvű kultúrával bármilyen kapcsolatban álló utcák, közterületek emlékművek, szobrok átnevezéséhez/ledöntéséhez/szoborparkba való átszállításához. A lépést maguk az ukrán regionális vezetők sem fogadták egyöntetű lelkesedéssel.

Odessza felett egyébként megjelent az első F–16-os többcélú amerikai gyártmányú harci gép – jelentették szemtanúk. Szerintük a gép a közeli Moldova irányába repült, azt a feltételezést sugallva, hogy a régió valamelyik közeli repülőterén landolhatott. A Kisinyov (Chisinau) és Odessza közti távolság kevesebb mint kétszáz kilométer, öt-hat perces repülőút.

Oroszország ukrán forrásokat idéz, amelyek szerint az F–16-osok az odesszai terület (megye) északnyugati részén, a pridnyesztrovjei, magát „népköztársaságnak” tartó és Dnyeszter Menti Köztársaságnak (PMR) nevező, nemzetközileg el nem ismert képződmény határa melletti ukrán Limanszkoje repülőtéren fognak állomásozni, hatvan kilométerre Odesszától. A PMR-ben, amelyet az ott jártak szovjet skanzennek írnak le politikai berendezkedése miatt, mintegy ezrednyi – magukat „békefenntartóknak – nevező orosz katona tartózkodik.

Ha a hírek igazak, Oroszországnak közvetlen rálátása lesz a limanszkojei légi bázisra, és akár tüzérségi eszközökkel is támadhatja majd, hiszen az a PMR határától mindössze négy kilométerre van. A katonainak épült, majd később polgári célra is használt repülőtér 2500 méteres kifutópályája alkalmas a legnagyobb nyugati szállítógépek fogadására-indítására is.



Mi az a DeepState? A DeepState egy ukrán kormányközeli portál, amely szokatlanul jól tájékozott, és amelynek – noha tagadják, de a pletykák szerint – számos nyugati különleges szervezet – elsősorban a britek – súg. Kiadója a Dipsztejtjua Blagogyijni Fond (DeepStateUA Jótékonysági Alap), amelynek ki- és befizetéseit a PayPal kezeli. A cég jelképe a fekete ló sakkfigura. Nagyon szoros és jó kapcsolatot tart az ukrán hadsereggel, számos katonai kitüntetéssel büszkélkedhet. A DeepState – ellentétben számos ukrán médiummal – megőrizte a Moszkva által kezdeményezett támadó háború elején bevezetett gyakorlatot: minden Oroszországgal kapcsolatos nagybetűs fogalmat, személynevet kisbetűvel írni és csak ukrán nyelven publikálni, amit később lefordítanak angolra. A szervezet által kiadott térkép önmagában egy kész külpolitikai-történészi tanulmány. A térkép Kalinyingrádot, Karélia egy 31 ezer négyzetkilométernyi területét, a Szalla-Petsamo régiót, a szentpétervári járás legnyugatibb részét, a lettek-észtek igényterületeit (a Molotov–Ribbentrop-alku alapján elcsatolt, a mai napig vissza nem szolgáltatott, határ menti régiókat), a Csecsenföldet, Abháziát, az észak-grúziai Chinvali járást, a Kurili-szigetlánc négy délnyugati tagját például ugyanúgy elfoglalt-megszállt területként tünteti fel, mint a Krím félszigetet és az oroszok által megszállt négy ukrán megyét (Donyeck, Luganszk, Zaporizzsja és Herszon). Szlovákia és Szlovénia is fekete bárány azonban, merthogy egyik állam fővárosát sem tüntetik fel. Magyarországot kiváltképpen nem kedvelik. A DeepState Európa-térképén két főváros mellé tettek emodzsiszerű jelet: Kijev ukrán állami címert, Budapest pedig egy bohócfejet kapott.

Borítókép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának 2024. július 9-i felvételén 500 kilogrammos FAB–500 bombákat dob le az orosz légierő Szu–34 típusú vadászbombázó repülőgépe egy meg nem nevezett ukrajnai területre. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)