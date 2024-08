Petra Steger: Az EU pusztító csapást mér a valódi demokráciára

De már nem elég a kritikus hangokat rossznak beállítani a „cordon sanitaire” előírása alapján, hiszen látható, hogy továbbra is töretlen a polgárok támogatása a hazafias pártok iránt, amint azt a legutóbbi EU-választás is megmutatta. Ezért most szorosabbra húzzák a gyeplőt, figyelmeztet az osztrák politikus.