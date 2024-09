Itt van a vége Schengennek?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Németország határellenőrzéseket vezet be, és a német városok és települések szövetsége még további intézkedéseket követel az illegális bevándorlás ellen és egy munkacsoportot a migránsok kitoloncolása érdekében. Mi történt? A németek most jutottak el arra a pontra, hogy belássák: a migrációs válság Európa stabilitását fenyegeti. Nagyon úgy tűnik, hogy betelt a pohár a németeknél a migránsok miatt.

#Germany has decided to impose strict border controls to stop illegal migration. @Bundeskanzler Scholz, welcome to the club! #StopMigration — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2024

„A történéseket nem lehet elvonatkoztatni a német belpolitikai helyzettől” – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány politikai elemzési igazgatója. Mint kifejtette, a közelmúltban lezajlott tartományi választások és a szeptember 22-én Brandenburgban következő választás kapcsán azt lehet látni, hogy a berlini kormánypártok támogatottsága annyira összeomlott országosan is és helyben is, hogy muszáj egyes dolgokon változtatniuk.

Az egyik ilyen például, hogy az orosz–ukrán háború finanszírozását a német költségvetésről egyre inkább áttolják az unióra és a NATO-ra. A másik pedig, hogy a migrációban is valamilyen változást eszközölnek.

A határellenőrzés visszaállítása az egyik intézkedés.

A másik pedig, hogy vissza fogják fordítani azokat a migránsokat, akik már egy másik tagországban regisztrálva lettek.

Kiszelly Zoltán emlékeztetett arra, hogy ez nem más, mint a Dublin III. rendelet betartatása, amely szerint a belépés szerinti országban kell lefolytatni a menekültügyi eljárást. Tehát igazából ezt fogják jobban érvényesíteni, ettől remélik, hogy Németországban kevesebben maradnak, ha visszaküldik őket a belépésük szerinti országba.

Csökkentik a szociális ellátásokat is. Most azon vitatkoznak, hogy az egyedülálló ukrán férfiaknak csökkentsék-e az ellátását, hogy menjenek haza harcolni és gondolkodnak azon is, hogy aki nem dolgozik, vagy nem vesz részt nyelvtanfolyamon, annak csökkentsék-e az ellátását, illetve elveszítse-e azt

– tette hozzá a szakértő.

„Korábban is volt már ilyen, illetve hasonló intézkedések, más országban is” – mutatott rá a politológus. „A spanyolok például, akiknek Marokkóban most már hatméteres a kerítése és az olaszokat is meg lehet említeni.” Szlovéniában, Olaszországban és Ausztriában is döntöttek arról az elmúlt hónapokban, hogy az illegális migráció elleni fellépés részekéntideiglenesen visszaállítják a határellenőrzést.

Vegyesen fogadták egyébként Németország szomszédai a határellenőrzés visszaállítását. „Lengyel szempontból elfogadhatatlan ez a fajta fellépés” – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Mint mondta, „a németországi belpolitikai, politikai helyzet az oka ennek a lépéseknek, nem pedig a határainkon az illegális migrációval szembeni politikánk”.

A szintén Németországgal határos Ausztria belügyminisztere, Gerhard Karner újságíróknak azt mondta, hogy országa nem fogja visszavenni a német hatóságok által az osztrák–német határon visszafordított migránsokat – írja az Associated Press.

Hollandiában Geert Wilders, a legnagyobb parlamenti párt, a Szabadságpárt vezetője ugyanakkor a holland parlamentben azt mondta, hogy a hollandoknak követniük kellene Németország példáját

– számolt be a holland NOS műsorszolgáltató.

Nem helyes, ha az Európai Unió (EU) elmarasztalja a brüsszeli migrációs politikával szembeszálló Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, miközben a német határellenőrzés bevezetését az uniós szervek elnézik – jelentette ki tegnap Bartlomiej Sienkiewicz lengyel európai parlamenti képviselő. Sienkiewicz, aki a lengyel kormánykoalíciót vezető Polgári Platformot képviseli az EP-ben, szerdán az Európai Néppárt (EPP) frakciójának ülésén a lengyel küldöttség nevében azt javasolta, hogy a német határellenőrzés bevezetése miatt hívják össze az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának rendkívüli ülését.

Borítókép: Egy csoport migráns az út szélén várakozik a kelet-németországi Forst és a lengyel határ közelében 2023. október 11-én (Fotó: AFP/Jens Schlueter)