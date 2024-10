Ezt nagyon elhibázta Brüsszel: egyre többen állnak Magyarország mellé

Franciaország újra akarja tárgyalni a menekültügyi és migrációs paktumot, és kritikája középpontjába a visszatérési irányelvet állította. Németországban nemrégiben határellenőrzéseket vezettek be, de a rendőrség szerint ezek nem érik el a kívánt hatást. A migránsok továbbra is érkeznek, és többségüket továbbra is beengedik az országba.