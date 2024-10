„Megölni Musk Twitterét” – brit beavatkozás az amerikai választásokba

Ahogy korábbi cikkünkben is beszámoltunk róla, Donald Trump jogi úton támadta meg a brit Munkáspártot, miután annak aktivistái az Egyesült Államokba utaztak, hogy Kamala Harris kampányát segítsék. Most újabb aggasztó fejlemények láttak napvilágot, amelyek szerint

Harris tanácsadói tönkre akarják tenni Elon Musk Twitterét,

ami tovább mélyíti a külföldi beavatkozás kérdését az amerikai elnökválasztásba.

A most kiszivárgott belső dokumentumok alapján a brit Centre for Countering Digital Hate (CCDH) – amely szoros kapcsolatban áll Keir Starmer brit miniszterelnök pártjával – az egyik legfontosabb prioritásként tűzte ki, hogy ellehetetlenítsék Elon Musk közösségimédia-platformját, a Twittert (jelenlegi nevén X). A CCDH egyik május 31-i ülésén készült jegyzőkönyvben az első pont:

Musk Twitterének megölése.

This is war https://t.co/tesncwEoXE — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2024

Ez a brit szervezet már évek óta aktívan részt vesz a digitális platformok „megtisztításában”, és fő céljuk, hogy dezinformációnak minősített tartalmakat szűrjenek ki. A CCDH-t, amelyet Morgan McSweeney alapított, szoros kapcsolat fűzi a Harris-kampányhoz, és tanácsokkal látja el a demokrata elnökjelöltet.

McSweeney emellett Keir Starmer egyik legközelebbi politikai szövetségese, és a brit Munkáspárt sikeréhez is hozzájárult azáltal, hogy dezinformációra hivatkozva megpróbálta ellehetetleníteni politikai ellenfeleiket.

A Harris-kampány és a CCDH közötti kapcsolat már eddig is kérdéseket vetett fel, hiszen a brit operatívok nem csupán politikai stratégiákat osztanak meg, hanem az online térben is cenzúrázási törekvéseket támogatnak. A kiszivárgott dokumentumok szerint a CCDH célja, hogy Európában és az Egyesült Államokban is nyomást gyakoroljanak a közösségi platformokra, hogy szabályozásokat vezessenek be a „veszélyes tartalmak” ellen. Ennek érdekében a szervezet folyamatosan lobbizik Washingtonban, sőt több találkozót szervezett kongresszusi képviselőkkel is, ahol a STAR nevű szabályozási keretről tárgyaltak, amely a digitális tartalmak szigorúbb ellenőrzését írná elő.

A brit szervezet különösen Elon Musk Twitterével céloz meg, amely platform a CCDH szerint tele van gyűlöletbeszéddel és dezinformációval.

A CCDH a hirdetők nyomásgyakorlásával is próbálta rontani a platform gazdasági helyzetét, ahogy azt korábban más médiaplatformok esetében is tette.

A Trump-kampány korábbi vádjai után, miszerint a brit Munkáspárt aktivistái beavatkoztak az amerikai választásokba, a mostani dokumentumok tovább erősítik a külföldi politikai befolyásolásról szóló aggodalmakat.

Az ügy ráadásul jogi kérdéseket is felvethet, hiszen a CCDH amerikai nonprofit szervezetként működik, és adómentességet élvez. Az amerikai szabályozás szerint azonban egy ilyen szervezetnek tilos nagyrészt politikai célú tevékenységet folytatnia vagy közvetlenül befolyásolnia a törvényhozást.

Ennek ellenére a dokumentumok azt mutatják, hogy a CCDH több kongresszusi irodával is kapcsolatban áll, és igyekszik támogatást szerezni a digitális platformokat érintő szabályozási változtatásokhoz.

Nem meglepő, hogy Keir Starmer és Kamala Harris kampányai között szoros együttműködés alakult ki. A brit Munkáspárt és a Demokrata Párt régóta „testvérpártként” tekintenek egymásra, és a két ország közötti „különleges kapcsolat” most egy újabb, aggasztó fordulatot vett.

Borítókép: Elon Musk egy tweetben, amelyet az X-fiókján tett közzé (Fotó: AFP)