Orbán Viktor: A migráció és a biztonsági fenyegetések miatt széteshet a schengeni térség

Én személyesen is másodszor látom el ezt a feladatot, álltam már itt önök előtt, másodszor mutatom be önöknek a magyar elnökség programját. 34 éve vagyok parlamenti képviselő, ezért tudom, hogy megtiszteltetés, hogy önök most meghallgatnak engem. Miniszterelnökként beszélni a parlamenti képviselők előtt mindig megtiszteltetés