Dömötör Csaba: Háborús ultimátumot fogadtak el az EP-ben

Dömötör Csaba tájékoztatása szerint a határozat minden tagállamot arra kötelez, hogy a GDP-je 0,25 százalékát biztosítsa Ukrajna katonai támogatására. Ez Magyarországnak kétszázmilliárd forintos kötelezettséget jelentene

– ismertette, hozzátéve: a határozat arra is kitér, hogy milyen fegyvereket – nagy hatótávolságú rakétákat, Patriot rendszereket, repülőket, lőszereket – kellene küldeni a hadszíntérre.

Azt is el akarják érni, hogy az európai űrkommunikációs lehetőségeket is tegyék elérhetővé Ukrajnának – mutatott rá Dömötör Csaba.

Az EP-képviselő beszámolója szerint a határozat tovább bővítené a szankciókat, kiterjesztené azokat az orosz gázra és az uránra is. Ez hazánk esetében az orosz gázimport leállítását jelentené, valamint lehetetlenné tenné a Paksi Atomerőmű jelenlegi működését – figyelmeztetett.

A következmények drasztikus energiaár-emelkedések lennének

– fűzte hozzá.

Dömötör Csaba közölte: a határozat arra szólítja fel a többi tagállamot, hogy aktívan gyakoroljanak nyomást Magyarországra annak érdekében, hogy hazánk ne akadályozza a háborús politika végrehajtását. Nehezményezik, hogy Magyarország miatt nem lehet felhasználni a félrevezető módon békekeretnek nevezett költségvetési forrást, ami valójában háborús kassza – fogalmazott.

Elmondása szerint azt is akarják, hogy az Európai Bizottság dolgozzon ki hosszú távú programot Ukrajna finanszírozására a 2027 utáni időszakra.

A dokumentum a háború új szakaszáról beszél, amelyben a nukleáris fenyegetettségnek sem kéne visszariasztania a tagállamokat attól, hogy politikai, pénzügyi és katonai értelemben is támogassák a háborút

– mondta Dömötör Csaba, aki szerint teljesen elgurult a felelősség gyógyszere, és Brüsszelben elfelejtették, hogy milyen tragédiát hozott a XX. század és annak világégései. Úgy akarják, folytatni az Egyesült Államok leköszönő elnöke, a Biden-adminisztráció politikáját, hogy a demokraták vereséget szenvedtek – állapította meg.

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra is, hogy a baloldal az EP-ben támogatta ezt a határozatot, és azt Magyar Péter pártja hozta tető alá.

A Tisza Párt ezt a háborús politikát messzemenőkig támogatja

– húzta alá.

Kijelentette: a Fidesz a határozat ellen szavazott.

A béke hangja szeretnénk lenni a háborús zajban

– hangsúlyozta.



Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője sajtótájékoztatót tart az Európai Parlament háborúval kapcsolatos állásfoglalásáról a Fidesz Lendvay utcai székházában 2024. november 29-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)