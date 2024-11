Jegesmedvék Skóciában?

A tudósok korábban azt gyanították, hogy az Inchnadamph ősi csontbarlangjainak mélyén talált maradványok egy része állatoké volt. A skót Nemzeti Múzeum, valamint az aberdeeni és edinburghi egyetemek szakértői újraértékelték az assynti mészkősziklákról gyűjtött kövületeket.

Arved Fuchs sarkkutató és kalandor a Jeges-tengeren lévő Medve-sziget helyét mutatja. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marcus Brandt

Azt mondták, hogy három minta elemzése azt sugallja, hogy harminc-ötvenezer évvel ezelőtti medvékhez tartoztak, amelyek tápláléka szinte teljes egészében a tenger gyümölcseiből állt – akárcsak a mai jegesmedvéké, írta a BBC.

A mintákat korábban barnamedvékként azonosították, de a csontok és a fogak kémiai vizsgálatának fejlődése lehetővé tette a kutatóknak, hogy újra megvizsgálják a maradványokat. A barlangrendszerből az évek során más, Skóciából kihalt állatok csontjai is előkerültek – köztük lemmingeké, vadlovaké, hiúzoké és farkasoké.

Egy jegesmedve a tenger jégen sétál a 4. Nemzeti Jeges-tengeri Tudományos Kutatóexpedíció során. Fotó: Anadolu/AFP Sebnem Coskun

Kate Britton, az Aberdeeni Egyetem professzora a talált mintákról elmondta:

Ahelyett, hogy szárazföldi állatok, növények húsát vagy akár egy kis lazacot fogyasztottak volna, mint a korabeli barnamedvék, úgy tűnik, ezek a medvék szinte kizárólag a tenger gyümölcseiből éltek.

A professzor szerint ez azt jelentheti, hogy a minták a barnamedve egy alfajából származhatnak, de az is lehetséges, hogy jegesmedvétől. Andrew Kitchener, a Skót Nemzeti Múzeum munkatársa azt mondta, hogy a jegesmedvék és a barnamedve élőhelyei több ezer évvel ezelőtt is ugyanúgy átfedésben lehettek, mint ma. A tudósokból álló csapat most a minták DNS-elemzését végzi svédországi munkatársaival, hogy pontosan meghatározzák a medvék faját.