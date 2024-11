Manfred Weberék háborúba sodorhatják Európát

Dömötör Csaba azt is kiemelte, hogy a határozat minden tagállamot arra kötelez, hogy a GDP-je 0,25 százalékát biztosítsa Ukrajna katonai támogatására.

– Ez Magyarországnak 200 milliárd forintos kötelezettséget jelentene

– mutatott rá, hozzátéve: a határozat azt is részletezi, hogy milyen fegyvereket – köztük nagy hatótávolságú rakétákat, Patriot-rendszereket, repülőket, lőszereket – kellene küldeni a hadszíntérre, továbbá a dokumentum az európai űrkommunikációs lehetőségeket is elérhetővé tenné Ukrajna számára.

A fideszes EP-képviselő arra is kitért, hogy a határozat tovább bővítené az Oroszország elleni szankciókat, amelyeket az orosz földgázra és uránra is kiterjesztene.

– Ez hazánk esetében az orosz gázimport leállítását jelentené, valamint lehetetlenné tenné a Paksi Atomerőmű jelenlegi működését. A következmények drasztikus energiaár-emelkedések lennének

– figyelmeztetett Dömötör.

Hozzátette: a határozat felszólítja a többi tagállamot, hogy aktívan gyakoroljanak nyomást Magyarországra annak érdekében, hogy hazánk ne akadályozza a háborús politika végrehajtását. Azt nehezményezik ugyanis, hogy Magyarország miatt nem lehet felhasználni a félrevezető módon békekeretnek nevezett költségvetési forrást, ami valójában „háborús kassza”. Az állásfoglalás arra vonatkozólag szintén tartalmaz kitételt, hogy Európai Bizottság a 2027 utáni időszakra is dolgozzon ki hosszú távú programot Ukrajna finanszírozására.

Dömötör Csaba Magyar Péterék központi szerepére is felhívta a figyelmet a határozat tető alá hozásában, ugyanis szavai szerint a Tisza Párt messzemenőkig támogatja ezt a háborús politikát.

Hangsúlyozta: a Fidesz a határozat ellen szavazott, mivel a kormánypárt „a béke hangja szeretne lenni a háborús zajban”.

A baloldal és a néppárt egységfrontjának a háborúpártiság mellett az is szerves része, hogy általában véve támadják a nemzeti-szuverenista vezetésű tagállamokat. Weberék már említett, korábbi paktumának egyik pontja például arra utal, hogy a jövőben is politikai bunkósbotként alkalmaznák a jogállamisági eljárásrendszert, amire hivatkozva az eddigiekben is visszatartották a hazánknak járó uniós forrásokat. A saját bevallása szerint is magyargyűlölő Manfred Weber szerdán arról beszélt az EP-ben, hogy politikai ellenségének tartja a Fideszt, s hogy Magyar Péterrel, a néppárti frakcióban ülő Tisza Párt elnökével kényszerítené ki a kormányváltást Magyarországon 2026-ban.