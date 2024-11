Melyik jelöltet támogatja Netanjahu: Trump iránti rokonszenv, együttműködés a Biden-adminisztrációval

Miközben az iráni rakétatámadásokra adott válaszlépések során folyamatosan konzultál a legfontosabb szövetségesével, a Biden-adminisztrációval, Donald Trumppal is tartja a kapcsolatot. Ez a kettős kommunikáció jól szemlélteti Netanjahu egyensúlyozó külpolitikai stratégiáját – írja a The Times of Israel.

A Biden-adminisztráció tanácsadói katonai célpontokra mért csapást javasoltak az iráni támadásokra válaszul, míg Trump a „tedd, amit tenned kell” pragmatikusabb megközelítést hangsúlyozta. Netanjahu végül a Biden-adminisztráció óvatosabb tanácsát követte, ami arra utal, hogy a Trump és Kamala Harris közötti verseny végső szakaszában nem akar kockázatot vállalni. Ez a döntés azonban nem jelenti Netanjahu Trump iránti rokonszenvének hiányát.

A közvélemény-kutatások szerint az izraeliek nagy többsége Trumpot részesíti előnyben Harrisszel szemben, és ez a preferencia különösen erős Netanjahu jobboldali koalíciójának támogatói körében.

A Trump-kormánnyal való korábbi szoros együttműködés – melynek során számos izraeli kormányzati célkitűzés megvalósult, mint például a jeruzsálemi nagykövetség áthelyezése, a Golán-fennsík izraeli szuverenitásának elismerése, valamint az Ábrahám-egyezmény megkötése – meghatározó szerepet játszott a jelenlegi helyzet alakulásában.

Netanjahu nyíltan támogatta Trumpot a 2019-es újraválasztási kampányában is. A demokratákkal való kapcsolata viszont sokkal viharosabb volt, a Biden-adminisztrációval való nézeteltérések pedig – például a fegyverszállítmányok késedelme kapcsán – tovább bonyolítják a helyzetet.

Netanjahu jelenlegi taktikája az egyensúlyozás: meg akarja őrizni a jó kapcsolatot mindkét amerikai politikai erővel, felkészülve a választási eredményre, bármelyik irányba billenjen is a mérleg. Ez azonban kockázatos stratégia, hiszen Trump váratlan lépéseire – például a Közel-Kelettel kapcsolatos álláspontjára, vagy arra, hogy egy esetleges győzelme után az Izrael–Hamász konfliktus gyors lezárását szeretné – is számítani kell.

Egyes elemzők szerint Netanjahu elsődleges célja az amerikai–izraeli kapcsolatok hosszú távú fenntartása, mások pedig hangsúlyozzák a belső izraeli politikai helyzet jelentőségét, amely befolyásolja a miniszterelnök döntéseit.

A koalíció stabilitásának megőrzése és a jobboldali pártok igényeinek kielégítése szintén kulcsfontosságú tényező lehet Netanjahu stratégiájában. A Gázai-övezettel folytatott háború lezárásának ütemezése is aktuális politikai kérdés.

Netanjahu külpolitikája a Trump iránti látható rokonszenv és a Biden-adminisztrációval való együttműködés bonyolult egyensúlyozásán alapul. Ez az egyensúlyozás azonban folyamatosan változó, és függ a belső politikai helyzet alakulásától, valamint attól, hogy a választások milyen eredményt hoznak az Egyesült Államokban.

Borítókép: Kamala Harris és Donald Trump. (Fotó:AFP)