Kifogyóban az amerikai ATACMS rakéták készlete Ukrajnában

Ukrajna amerikai szállítmányból származó ATACMS rakétái vészesen fogynak – számolt be a New York Times két névtelenséget kérő amerikai tisztviselő nyilatkozata alapján. A NATO által is jelentős hatásúnak nevezett rakétacsapások ugyan sikeresen károsították orosz fegyvergyárakat és lőszerraktárakat, de a készletek kiürülése Kijev lehetőségeit korlátozhatja.

Az ATACMS rakéták hatótávolsága (Forrás: Magyar Nemzet)

Az ATACMS rakéták, amelyek akár 300 kilométeres távolságot is elérnek, először 2023 őszén érkeztek Ukrajnába rövidebb hatótávú modellek formájában.

2024 tavaszán az Egyesült Államok már modernebb változatokat küldött, de azok használatát eleinte az ukrán területekre korlátozták. Joe Biden elnök 2024 novemberében enyhítette a szabályozást, lehetővé téve Ukrajnának, hogy orosz területek ellen is bevesse a rakétákat.

A szabályok enyhítése után Kijev intenzív rakétacsapásokat hajtott végre orosz katonai célpontok ellen.

A New York Times szerint Ukrajna már legalább 31 ATACMS rakétát indított el, míg az orosz védelmi minisztérium 45 támadásról számolt be – bár az orosz források gyakran túlzóak.

Biden távozása és Donald Trump januári hivatalba lépése új kihívások elé állíthatja Ukrajnát.

Trump többször kijelentette, hogy hibának tartja az amerikai rakéták orosz területeken való használatának engedélyezését, és elnökként valószínűleg visszavonná ezt a döntést.

Az új amerikai elnök emellett nem tervezi további rakéták biztosítását, mivel az Egyesült Államok saját készleteit már más régiókba irányította.

A NATO katonai vezetője, Rob Bauer elismerte, hogy az ATACMS rakéták jelentős kárt okoztak az orosz logisztikában, de nem változtattak számottevően a konfliktus kimenetelén.

A rakétahiány miatt Ukrajna egyre inkább arra kényszerül, hogy mérsékelje támadásait, ami csökkentheti nyomását az orosz hadseregre.

Bár Kijev folyamatosan lobbizik a nyugati fegyverszállítmányok bővítéséért, a jelenlegi amerikai és brit döntések, valamint az új amerikai kormány politikája Ukrajna háborús stratégiájának jelentős átalakítását eredményezhetik.

Borítókép: ATACMS rakéta maradványai, amelyet az ukrán erők támadásai során használtak és 2024. november 23-25-én lőttek le az oroszországi Kurszk térségében (Fotó: AFP)