Így reagált a lapunknak nyilatkozó szakértő a gázai tűzszünetre

– Ez egy fontos és jelentős lépés, de nem szabad elhamarkodottan kijelenteni, hogy a háború véget ért. De tény, hogy mérföldkőnek tekinthető – reagált lapunk megkeresésére Tárik Meszár, az MCC Migrációkutató Intézet vezető kutatója annak kapcsán, hogy Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet hivatalosan is megköthette a tűzszüneti megállapodást.

Az egyik Hamász-illetékes azt nyilatkozta azt imént, hogy a háború örökké fog tartani. Ez nem túl biztató a jövőre nézve. Az izraeli közvéleményt tekintve van némi szkepticizmus, csak akkor nyugszanak meg, ha a legutolsó túsz is hazatért. A megállapodás aláírásának bejelentése egyelőre még nem okoz örömet vagy megkönnyebbülést a túszok családjainak körében

– jegyezte meg Tárik Meszár, aki azt is kiemelte, habár a megállapodás részleteit Joe Biden elnök tette közzé, az ügyhöz közel álló források szerint Donald Trump szerepvállalásának döntő szerepe volt a tűzszünet elérésében.

Trump korábban súlyosan megfenyegette a Hamászt, hogy ha beiktatásáig nem kerülnek haza a túszok, akkor elszabadul a pokol Gázában. Az efféle kijelentések sokat nyomtak a latban. Mindenki a saját győzelmének tekinti a megállapodást, de ha figyelembe vesszük, hogy Trumpot néhány nap múlva beiktatják, akkor nem túlzás kijelenteni, hogy ő sokat nyer ezzel

– fogalmazott a Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a gázai utcák megteltek ünneplő emberekkel. A tűzszünet első szakaszában a Hamász 33 túsz szabadon bocsátását javasolja, cserébe Izrael több száz palesztin rabot engedne el, köztük életfogytiglani büntetésre ítélteket is, kivéve a Hamász elit kommandós egységének tagjait. Továbbá, az izraeli csapatok visszavonulnának a Gázai övezet határára, lehetőséget teremtve a kitelepített palesztinok visszatérésére, és növelnék a humanitárius segélyek áramlását a térségbe. A második szakasz keretében, a 16. naptól kezdődően újabb tárgyalások zajlanának Gáza jövőbeni irányításáról, mivel Izrael a Hamász eltávolítását kérné a hatalomból. Ekkor további túszok is hazatérhetnének. Harmadik szakaszban végül az összes túsz hazatérne, és megvalósítanák a Gázai övezet újjáépítésére vonatkozó hosszú távú terveket is.

Borítókép: Rengetegen ünnepelnek, miután kiderült, hogy megköthették a tűzszünetet a Közel-Keleten (Fotó: AFP)