Nem folytatják tovább a keresést: rengeteg áldozat, nincsenek túlélők + galéria

Eddig több tucat halottat emeltek ki a folyóból a mentőegységek, és nem reménykednek abban, hogy túlélőket találnak.

Az amerikai műkorcsolyázó-szövetség bejelentette, hogy az utasszállítón egy csoport műkorcsolyázó is utazott, akik egy bajnokság utáni edzőtáborból igyekeztek hazafelé.

A szövetség részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családjainak.

Az orosz állami média azt jelentette, hogy a csoport tagjai között volt két, korábban világbajnokságot nyert orosz műkorcsolyázó is, Jevgenyija Siskova és Vagyim Naumov. Dimitrij Peszkov elnöki szóvivő megerősítette, hogy a halottak között oroszok is vannak, és a Kreml részvétét fejezte ki az elhunyt oroszok családtagjainak is, hozzátéve, hogy nincs tervben a kapcsolatfelvétel Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök között ebben a témában.