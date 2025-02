A németek támogatják a migrációs politika szigorítását – a politikusok leszavazták

A politikusok tehát nem szavazták meg a migrációs politika szigorítását, pedig felmérések szerint a német lakosság éppen ezt várná tőlük.

Az INSA felmérése szerint

a németek elsöprő többsége, 76,4 százaléka úgy gondolja, hogy a jelenlegi migrációs politika rossz, és csak 15,9 százalék támogatja a szövetségi kormány irányvonalát.

51 százalékuk úgy véli, hogy Németországnak még akkor is ki kellene kényszerítenie a határok lezárását, ha ez a jelenlegi európai jogba ütközne.

Korábbi felmérések hasonló irányba mutattak. A vitatott Bundestag-szavazás előtt egy másik INSA-felmérés szintén azt mutatta, hogy a németek 66 százaléka támogatta Merz tervét. Az SPD-szavazók 56 százalékos többsége akkor szintén támogatta.

Az „ARD-Deutschlandtrend” csütörtökön közzétett felmérésében, amelyet még a Bundestag döntése előtt végeztek, a többség szintén támogatta, hogy az érvényes beutazási okmányokkal nem rendelkezők ne léphessenek be Németországba.

A megkérdezettek 57 százaléka úgy vélte, hogy az alapvető visszaküldésre vonatkozó javaslat jó irányba tett lépés, még akkor is, ha az emberek menedékjogot akarnak kérni.

Az adatok szerint a megkérdezettek kétharmada (67 százalék) helyesnek tartotta az állandó határellenőrzést, 68 százalékuk pedig azt is támogatta, hogy Németország a jelenleginél kevesebb menekültet fogadjon be.

A Bundestag pénteki ülésén – ahogy arról lapunk is írt – nem csupán a törvénytervezet kimenetele váltott ki éles vitát, hanem annak politikai következményei is. A CDU és személyesen Friedrich Merz is komoly támadások kereszttüzébe került, miután az AfD szavazataival sikerült keresztülvinni az első, szerdán megszavazott indítványt. A baloldali és liberális pártok, élükön Olaf Scholz kancellár pártjával, az SPD-vel, azt állították, hogy Merz „áttörte a politikai tűzfalat” a CDU és az AfD között, és ezzel veszélybe sodorta a német demokráciát.

A vita odáig fajult, hogy a parlamenti ülésen többször füttykoncert kísérte Merz felszólalását, míg a Zöldek vezetője, Annalena Baerbock Vlagyimir Putyinhoz hasonlította a CDU vezetőjét.

Merz visszautasította a vádakat, és felszólította a parlamentet, hogy a politikai csatározások helyett a német lakosság biztonságával és a migrációs válság kezelésével foglalkozzanak.

Végül a tervezet ellen 350 képviselő szavazott, 338-an támogatták, és öten tartózkodtak.

„A terroristák oldalára álltak”

„Ez egészen hihetetlen. A német vezetők a saját választóik helyett a terroristák oldalára álltak. A német parlament, a német képviselők szembementek a német emberek a saját választóik akaratával” – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában a pénteki szavazásra reagálva.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a felmérések szerint a németek kétharmada támogatja azt, hogy Németország szigorítson a bevándorláspolitikáján.

És ezek után vajon hogy döntött tegnap a német parlament? Vajon nemet mondott a parlament a bevándorlásra? Dehogy. Néhány napja úgy tűnt, hogy a német politikusok képesek helyesen dönteni, de végül győztek a bevándorláspárti erők. A német politikusok a terroristákat választották a német emberek helyett. A német vezetők élet-halál kérdésében döntöttek, és a halált választották. Ez az, ami Magyarországon soha nem történhet meg, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

– emelte ki Menczer Tamás.

Borítókép: Politikusok szavaznak a Bundestagban (Fotó: AFP)