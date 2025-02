A CDU/CSU-nak meg kell hallania a választók egyértelmű üzenetét

Az AfD kiváló eredményt ért el, de a kormányzáshoz nem lesz köze ebben a ciklusban, tehát felemás a kép – mondta el lapunknak a német választással kapcsolatban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, utalva arra, hogy a CDU/CSU korábban kizárta az AfD-vel alkotott koalíció lehetőségét.

Friedrich Merz, a CDU/CSU kancellárjelöltje. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azzal, hogy a mandátumok 24 százalékát, a szavazatok közel 21 százalékát megszerezte, és a második legnagyobb politikai erőként vehet részt a Bundestagban, megkerülhetetlen lesz a parlamenti munkában, de a kormányzáshoz, ahogy előbb is mondtam, nem lesz köze, mert nélküle is alakítható stabilnak látszó nagykoalíció. Egész pontosan egy icipici nagykoalíció, egy 52 százalékos mandátumaránnyal rendelkező kormánykoalíció

– fogalmazott a szakértő.

A CDU/CSU-nak a választói elégedetlenség megnyilvánulását is jelenti a mostani választás, hiszen ez a párt közel nyolcvanéves történelmében a második legrosszabb eredmény. Ugyanakkor még a gyenge eredmény ellenére is számítanak rá kormányzó pártként.

Tudták a választók, hogy a leadott szavazatok alapján Friedrich Merznek lesz esélye kormányt alakítani

– fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

A szakértő szerint emellett azt is üzenték a választók, hogy a migrációs politikában fordulatot várnak, ez a CDU/CSU és az AfD szavazatai mögött is sejthető.

A migráció ügyében a német szavazók többsége a fordulat mellett van

– emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője.

Ha a CDU/CSU elmulasztja ezt a lehetőséget, akkor egészen biztosan el fog tűnni a történelem süllyesztőjében. De Friedrich Merz az AfD-vel való együtt szavazás ódiumát is vállalta, és a kampányban is nagyon sokszor mondott olyan erősnek hallatszó mondatokat, amelyek egy migrációs politikai fordulatra utalnak – tette hozzá.

A jó hír ebből a szempontból, hogy nem kell bevenniük a Zöldeket a kormánykoalícióba

– hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston Sámuel.

Az este folyamán még utaltak arra jelek, hogy erre szükség lehet, hiszen ha Sarah Wagenknecht pártja bekerült volna, akkor a Zöldekre is szükség lett volna a koalícióban a többséghez. Viszont a Zöldek a migráció kérdésében a liberális álláspontot képviselik.

Így két pragmatikus, a hatalmat hagyományosan kedvelő párt alakíthat kormányt, és meg kell hogy hallják a választók egyértelmű üzenetét, hogy ez így nem mehet tovább a migráció ügyében Németországban

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve, hogy egy icipici nagykoalícióról van szó, amely a pártversenyben nem kapott többséget, csak a választási rendszernek és a kis pártok kiesésének köszönheti, hogy összejött az 52 százalék. Ez viszont azt jelenti, hogy a legitimitása bizony törékeny, és ha nem a társadalmi elvárás szerinti lépéseket tesz, akár a migráció ügyében, akár a háború és a béke ügyében, akkor kockáztatja a saját fennmaradását is.

Míg a migráció ügyében egy, a magyar kormány álláspontjára rímelő fordulatra lehet számítani, az orosz–ukrán háború ügyében ez nem várható.

Abból kell kiindulnunk, hogy Friedrich Merz a háború ügyében nem fog egyetérteni a magyar kormánnyal, az első nyilatkozatai konkrétan az Amerikától való függetlenedésről szóltak tegnap este

– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

Korábban is egyértelműen a fegyverszállítások, sőt a nehézfegyver- és a rakétaszállítások mellett köteleződött el a leendő kancellár, ezért abból kell kiindulni, hogy a megalakuló új német kormány az elődje háborús politikáját fogja folytatni.

Mivel viszonylag világos erőviszonyok alakultak ki, reális Merz azon terve, hogy húsvétra, vagyis április 20-ra kancellár szeretne lenni – vélekedett a szakértő.

A szociáldemokrata párton (SPD) belül lesz egy pártszavazás, de nagyon gyorsan átrendeződtek a belső erőviszonyok, semmi nem utal arra, hogy ne tudna létrejönni a koalíció. Olaf Scholz nyugdíjba ment, és egy második vonal veszi át a vezető pozíciókat. A párt jelenlegi ismert politikusai közül Boris Pistorius védelmi miniszter és Lars Klingbeil, az SPD jelenlegi társelnöke játszhat továbbra is fontos szerepet a német politikában. Utóbbival kapcsolatban már be is jelentették, hogy frakcióvezető lesz, ami egy koalíció működtetése szempontjából kulcspozíció – zárta a gondolatait Mráz Ágoston Sámuel.



Borítókép: Friedrich Merz, a CDU/CSU kancellárjelöltje (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)