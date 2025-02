Ezt próbálja eltitkolni a brüsszeli nagykoalíció!

Mindig volt és most is lesz. Nemcsak azért, mert bele fogjuk tenni a munkát, hanem azon meggyőződés okán is, hogy Magyarországon az elmúlt évszázadokban sosem volt és ezután sem lehet többsége azoknak, akik külföldi elvárásoknak feleltetik meg a politikájukat. Eddig sem volt többségük, és ezután sem lesz szerintem.