Trump megbízottja feltételt szabott Moszkvának és Kijevnek

Ma kezdődik a 61. Müncheni Biztonsági Konferencia, amelynek hátterében az Egyesült Államok által Oroszországgal az ukrajnai háború befejezéséről bejelentett tárgyalások állnak. Donald Trump amerikai elnök közvetlen tárgyalásokat szorgalmazott Vlagyimir Putyinnal, ami a konferencia előtt a háborúpárti nyugati politikusoknál felzúdulást okozott. A nyugati szövetségesek és Ukrajna attól tartanak, hogy a tárgyalásokon megkerülik őket, és óva intettek attól, hogy Ukrajna kárára túl sok engedményt tegyen az Egyesült Államok, írja a német Merkur.

Bajorország, München: a Bayerischer Hof szálloda ad otthont a biztonsági konferenciának. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Sven Hoppe

A háromnapos rendezvényre több mint hatvan állam- és kormányfőt, több száz minisztert, valamint a politika és az üzleti élet más képviselőit várják, emellett olyan nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, az Európai Unió és a NATO is több képviselőt küld.

A világ biztonsági kihívásai közül a konferencián az ukrajnai konfliktus kerül a középpontba – jelentette ki korábban Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere.

A konferencia kezdete előtt Keith Kellogg amerikai különmegbízott hangsúlyozta, hogy közvetlen tárgyalásokra van szükség Oroszország és Ukrajna között. Vlagyimir Putyinnak Volodimir Zelenszkijjel is beszélnie kell – mondta Kellogg az ARD műsorában.

Keith Kellogg, Donald Trump különmegbízott. (Fotó: AFP/Saul Loeb

Bár korábban Putyin azt mondta, hogy mivel Zelenszkij nem legitim elnök, nem fog vele tárgyalni.

De ez nem fog működni. Muszáj nekik. És mindkét félnek fel kell adnia valamit. Az Egyesült Államok szerint a három félnek beszélnie kell egymással, különösen a két főszereplőnek, az oroszoknak és Ukrajnának le kell ülniük, és beszélniük kell

– hangsúlyozta Kellogg.

A konferencia előtt Annalena Baerbock német külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a tárgyalásoknak fenntartható békemegoldással kell végződniük. Szerinte senki semmit sem nyerne egy látszatbékével. Emmanuel Macron is óva intett az ukrajnai háborúval kapcsolatos ilyen békemegállapodástól, amely kapitulációnak minősülne, mivel Donald Trump azt sugallta, hogy Oroszország a tárgyalások során nem biztos, hogy engedményeket tesz.

Franciaország elnöke, Emmanuel Macron. (Fotó: AFP/Ludovic Marin

A háborúpárti francia elnök szerint csak az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij tárgyalhat országa nevében Oroszországgal a háború befejezéséről, és a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy egy kapitulációt jelentő béke rossz hír lenne mindenkinek, beleértve az Egyesült Államokat is, írja a The Guardian.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy pénteken Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok magas rangú képviselőinek találkozójára kerül sor a müncheni biztonsági konferencián.

Holnap találkozót tartanak Münchenben. Oroszország ott lesz a mieinkkel. Ukrajna is meghívást kapott

– mondta Trump csütörtökön újságíróknak a washingtoni Fehér Házban.

Ukrajna politikai vezetése is reagált a jelentésekre. – Nem tervezünk megbeszéléseket az oroszokkal – mondta Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója, Dmitro Litvin.

– Az oroszokkal való párbeszédhez közös álláspontnak kell lennie Kijev szövetségeseivel az asztalon – mondta újságíróknak. – Jelenleg semmi sincs az asztalon.

Az ukrajnai háború és az esetleges békemegállapodásról szóló tárgyalások mellett más válságok is szerepelnek a konferencia programjában. Szó lesz az izraeli és a Gázai övezetben zajló háborúról, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Szudánban zajló konfliktusokról. A mesterséges intelligencia területén bekövetkező fejleményekből adódó biztonsági kérdések is napirenden vannak.