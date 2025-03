USAID – A politikai manipuláció gépezete 4.: A hazai baloldal 7,4 millió dollárt kapott a kormánybuktatásra

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) A USAID-botrány magyarországi korrupciós szálai című jelentése nagy port kavart a múlt hét második felében. A tanulmányt a balliberális sajtó nem győzte kritizálni, lejáratni, miközben a dokumentumban fontos megállapítások jelentek meg arról, hogyan, miért és kiknek a segítségével akarta befolyásolni a közép-európai regionális politikát a Demokrata Párthoz hű amerikai mélyállam, a külügyminisztérium és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, vagyis a USAID. Nem véletlen, hogy a dokumentum kiemelt figyelmet kapott, hiszen megdöbbentő tények láttak napvilágot a program kapcsán.

Terrorizmusra és jogállamiságra is jutott

Ahogy azt cikksorozatunk első részében bemutattuk, a segélynek álcázott amerikai pénzek szétosztása során olyan szervezetek is kaptak a forrásokból, mint a palesztin Hamász vagy az afganisztáni talibán, illetve többtucatnyi más terrorszervezet. Mindez nem a véletlen műve volt, ugyanis a USAID-támogatásokat sokszor nem transzparens módon osztották ki, és a nyilvános adatbázisokból sem lehetett mindig kideríteni a végső kedvezményezettet.

2021-ben hozták létre a USAID-en belül a közép-európai programot, a CEP-et, amelyen keresztül főként Magyarországra és Lengyelországra fókuszálva támogatták a baloldali ellenzéket, az álcivil, politikai nyomásgyakorló csoportokat és a függetlennek mondott, ám valójában kormányellenes sajtót.

A CEP négy fő célkitűzése a politikai nyomásgyakorló szervezetek kapacitásainak növelése; a „független média” erősítése; a jogállamisági és antikorrupciós jogőrképességek fejlesztése és a választási, illetve politikai folyamatokban való részvétel fokozása volt. Minderre legalább 35 millió dollárt költöttek. Izgalmas kérdés, hogy kikhez is vándorolt ez a rengeteg pénz.

Az álcivil szférában a pécsi Emberség Erejével Alapítvány feladata volt, hogy az amerikai pénzeket becsatornázza más, nyomásgyakorló politikai szervezetekhez, amelyet eredményesen végre is hajtott: 365 millió forintot osztott szét 276 pályázó szervezet között. Az úgynevezett „független média” is százmilliókat kapott. Őket a USAID a Zinc Networkön keresztül támogatta, ám a pénzosztásba beszállt az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége és az amerikai külügyminisztérium is.

Ez azonban nem minden: az álcivil nyomásgyakorló szervezetek még a „jogállamiság feletti őrködés” és a választási részvétel fokozása érdekében is juthattak pénzekhez, méghozzá nem is kevéshez.